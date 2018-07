Política

Cospedal: "No somos Ciudadanos. No somos un partido de protagonismos personales, sino de gente"

La candidata a la Presidencia de los populares María Dolores de Cospedal ha defendido este lunes que la renovación en el PP con la elección del sustituto de Mariano Rajoy al frente de la formación no pasa por "transformarse en un partido" que no sea el PP y ha subrayado que no quiere formar parte de un partido "que se quiera parecer a otro".