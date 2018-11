Cospedal alega sobre Arenas que era su "obligación" saber lo que afectaba al PP pero dice que nunca pagó a Villarejo

La ex secretaria general del PP Dolores de Cospedal ha asegurado este viernes, tras la publicación de nuevos audios sobre sus encuentros con el excomisario José Manuel Villarejo, en los que comenta el papel de Javier Arenas en medio de la investigación de la trama Gürtel, que se trataba de "su obligación" como número 'dos' del PP. En todo caso, ha señalado que el trabajo no se llegó a concretar y nunca se pagó al policía por investigar a Arenas.

"Como secretaria general de un partido, igual que cualquier responsable institucional, tiene la obligación de conocer todo aquello que afecta a su organización", ha asegurado Cospedal en una entrevista en COPE. "Estaba cumpliendo con mi obligación", ha resumido, tras la polémica generada por sus reuniones con el policía.

Sobre la reunión con Villarejo en julio de 2009, Cospedal ha contextualizado el encuentro explicando que el comisario trabajaba para un Gobierno socialista y se ofreció a dar información sobre una situación que estaba "explotando" y afectaba a Génova.

"Recién llegada al PP, nosotros queríamos saber que ocurría ahí para hacer nuestra obligación como partido", ha alegado, quien ha recalcado que no conocía los métodos del policía ni que estaba siendo grabada.

Sobre sus conversaciones con Villarejo en las que sale a relucir el papel del exministro Javier Arenas en una fundación junto al extesorero Luis Bárcenas, Cospedal ha defendido que se preocupó por saber si eran verdad las informaciones que apuntaban a que Arenas estaba vinculado a la trama, y en todo caso, ha negado que pidiera información al respecto al entonces comisario. Cospedal ha alegado que ante datos con apariencia verosímil tuvo que contrastar si era "verdad o no".

Los audios publicados por 'Moncloa.com', no obstante, apuntan que Ignacio López del Hierro, empresario y marido de Cospedal, encargó al policía elaborar un "dossier" sobre el papel de Arenas en la fundación Asociación de Estudios Europeos, que mantenía con el extesorero Luis Barcenas y el exeurodiputado 'popular' Gerardo Galeote.

A esto, la ex número 'dos' de Génova ha respondido que ese trabajo no se llegó a concretar y por tanto nunca se realizó ningún pago a Villarejo. "No hubo ninguna aportación de información posterior, ni hubo nada. No hubo ningún pago", ha reiterado.





RESPALDO DE CASADO

Preguntada por si cree que cuenta con el apoyo del líder del PP, Pablo Casado, Cospedal ha defendido que ella siempre ha dicho la verdad sobre su relación con Villarejo. De esta forma, ha rechazado pronunciarse sobre si este caso resulta un obstáculo para su posible candidatura a las elecciones europeas.

"Yo nunca he dicho que no lo he conocido, no lo niego y no lo he llegado a negar", ha alegado la también exministra de Defensa, marcando distancias con el caso de la titular de Justicia, la socialista Dolores Delgado, que también se ha visto salpicada por otras grabaciones del excomisario.