Cosidó cree "excelentes" las listas del PP y asegura que seguirá defendiendo la Constitución y la unidad de España

En declaraciones en el Congreso, Cosidó ha explicado que el PP está en una "batalla muy importante" para conseguir ganar las elecciones generales y hacer presidente a Pablo Casado y se ha felicitado por las candidaturas conformadas.

A su juicio, hay "gente muy comprometida" en esas listas "excelentes", combinando "dosis de continuidad y de renovación, de juventud y de experiencia, y también con incorporación de gente de sociedad civil". "Muchas veces nos quejamos de que la política es algo muy cerrado, que los partidos no se abren, y Casado ha hecho un esfuerzo para incorporar gente valiosa", ha subrayado.

En cuanto a su futuro, ha indicado que de momento continúa como senador por designación autonómica y portavoz del PP en la Cámara Alta, y seguirá defendiendo que haya una mayoría en favor de la Constitución y de la unidad de España.

ACABAR CON LA ENDOGAMIA

Por su parte, el que fuera portavoz del PP en el Congreso Rafael Hernando ha defendido que en las listas haya profesionales, de la comunicación, el derecho, la medicina, el teatro, el toreo o lo que sea" porque eso dará lugar a que en el Parlamento se escuchen "voces de distintos estamentos" y las Cámaras se "identifiquen más" con la sociedad española.

A su juicio, durante mucho tiempo se han "ido cerrando las listas a representantes sociales" porque tenían que "abandonar" sus profesiones para hacer política o los partidos se comportaban de forma "demasiado endogámica".

Preguntado sobre si no van a faltar parlamentarios veteranos en el futuro Grupo Popular del Congreso, Hernando destacado que se van a presentar "personas de una enorme experiencia" como la todavía presidenta del Congreso, Ana Pastor, algunos exministros y personas que han tenido responsabilidades parlamentarias.

"Yo me traslado al Senado porque así me lo han pedido y quiero contribuir a que esa Cámara tenga iniciativa legislativa. Para eso he aceptado este reto", ha explicado quien encabezará la lista de la Cámara Alta por Almería. "Hasta ahora he recibido el respaldo de los ciudadanos de Almería, espero que nadie se me despiste", ha bromeado.