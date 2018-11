Política

Cosidó no opina sobre Cospedal y se remite a las explicaciones de la dirección nacional del PP

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, no ha querido opinar sobre la situación de la ex secretaria general de su partido María Dolores de Cospedal tras la publicación de sus encuentros con el ex comisario José Villarejo y se ha remitido a las explicaciones que dé al respecto la dirección nacional del PP.