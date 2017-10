Coscubiela ve "abusivo" interpretar que hubo declaración unilateral y rechaza la vía "del aplastamiento" del 155

En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, Coscubiela subraya que, debido a que no hubo declaración de independencia, "no la rectifica", y ha hecho hincapié en que Puigdemont ahora "deja en suspenso" el "mandato" de la votación del referéndum de autodeterminación: "Permite claramente interpretar que no hay declaración unilateral de independencia", ha insistido.

Así pues, ha apuntado que "pretender que se haya declarado la independencia es absolutamente abusivo en términos interpretativos", al tiempo que ha señalado también lo sería "justificar" la aplicación de artículo 155 en base a esa "no declaración".

Asimismo, ha avisado a Rajoy que el 155 --que permite al Estado adoptar las medidas necesarias para obligar a una Comunidad Autónoma "al cumplimiento forzoso" de sus obligaciones-- no resuelve el problema con Cataluña. "Por mucho que insista, no va a conseguir resolver el problema por la vía del aplastamiento".