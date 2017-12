Las Cortes de C-LM sacan adelante sin sorpresas los terceros presupuestos de García-Page tras 11 horas de debate

Podemos defiende sus logros conseguidos en la negociación y PSOE usa su alegato final para criticar la oposición del PP

PP ve en las cuentas "la derrota de C-LM" y agudiza sus críticas contra Page por "despreciar" a las Cortes con su ausencia

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha dado luz verde, con los votos a favor de los diputados de PSOE y Podemos y en contra del PP, los que serán los terceros presupuestos autonómicos del Ejecutivo de Emiliano García-Page --los primeros que se aprueban antes de que inicie el ejercicio--, que ascienden a 9.219 millones de euros.

La votación, que estaba prevista para este viernes, se ha adelantado finalmente a última hora de este jueves tras 11 horas de debate ininterrumpido en el Convento de San Gil, donde el PP ha defendido más de 300 enmiendas vivas que en ningún caso han encontrado apoyo en el resto de grupos parlamentarios.

De esta forma, se ha cerrado el año parlamentario en las Cortes regionales, que en este ejercicio ha estado marcado por hasta tres tramitaciones presupuestarias, después de la fallida del pasado 7 de abril cuando Podemos tumbó por sorpresa el Proyecto de Ley relativo a 2017 presentado por el Gobierno.

Han sido un total de 28 bloques de debate en los que el intercambio de argumentos se ha limitado a los diputados del PP y del PSOE, en el caso de los 'populares' porque era el único grupo que mantenía enmiendas, mientras que los socialistas han actuado como defensores del dictamen del Proyecto de Ley.

De esta manera, los diputados de Podemos no han tenido voz a lo largo de toda la sesión, ya que reglamentariamente, al no mantener enmiendas vivas --todas las que presentaron fueron aprobadas en la Comisión preparatoria--, no se contemplaba para ellos ningún turno de palabra. En todo caso, y a la finalización del debate, sí que se les ha permitido un turno de palabra para fijar su posición.

Por parte del PSOE, han intervenido once de sus quince diputados, a excepción de los miembros de la Mesa --el presidente, Jesús Fernández Vaquero; y la secretaria primera, Josefina Navarrete--; y los miembros del Gobierno --el presidente, Emiliano García-Page; y el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro--.

Por parte del PP, han defendido enmiendas todos sus parlamentarios, a excepción del vicepresidente primero de la Mesa, Vicente Tirado.

EL PP DESMARCA OCHO VOTACIONES SEPARADAS PARA PONER A PRUEBA A PODEMOS

El PP ha forzado la votación por separado de ocho enmiendas fuera de sus bloques para obligar a los diputados de Podemos a fijar su posición en asuntos que defendieron en el pasado pero que ahora han terminado por no apoyar.

Así, se han votado por separado enmiendas como las relativas a agricultura ecológica, carrera profesional sanitaria, 150 millones para la UCLM, para impulsar una Plataforma Logística en Talavera o la retirada de restos de amianto en el barrio del Polígono.

Se ha cumplido el guión, y todas estas enmiendas han terminado siendo de nuevo rechazadas sitemáticamente por la suma de fuerzas entre PSOE y Podemos.

MÁS DE 9.000 MILLONES, POR PRIMERA VEZ DESDE 2010

Estas nuevas cuentas superan por vez primera, y desde el año 2010, los 9.000 millones de euros, hasta llegar a los 9.219. El Gobierno regional tendrá así 278,1 millones de euros más para gastar que en el actual ejercicio, aumentando por ello la partida destinada al Plan de Garantías Ciudadanas, marca Podemos, hasta los 143 millones --23 millones más que en el presente ejercicio--.

Las cuentas para la próxima anualidad recogen de igual modo otros 86,8 millones de euros para el nuevo Plan Extraordinario de Empleo, creciendo esta partida en un 4,8 por ciento. El límite de gasto no financiero asciende a 7.609 millones de euros, 203 millones más que en el presente ejercicio, lo que supone el 70,3 por ciento del total. De ellos, 5.197 millones son para gasto social, 176,9 millones más que este 2017.

PODEMOS CELEBRA LA "PROTECCIÓN DE LO PÚBLICO" DE LAS CUENTAS

Tras diez horas y media de debate, por fin un miembro de Podemos ha subido al estrado para fijar la posición de su Grupo Parlamentario antes de la votación.

En opinión de David Llorente, estas cuentas avanzan en extremos como la reducción de derivaciones sanitarias a la privada, o alrededor de tres ejes "fundamentales" como la sostenibilidad, el Plan de Garantías Ciudadanas ideado por su formación e incorporado en las cuentas por el Gobierno o la "protección de lo público", lo que se traduce a su juicio en la recuperación de derechos de funcionarios como el recorte salarial de 2012 o la posibilidad de que los docentes interinos puedan cobrar el verano.

Ha puesto el acento en los logros conseguidos por Podemos, por ejemplo con la apertura del Hospitalito del Rey, que será una realidad gracias a 500.000 euros negociados por los diputados morados; o el hecho de que haya "más dinero que antes para la agricultura ecológica".

Su compañera de bancada, Maria Díaz, ha cogido el testigo en el estrado para tachar a los miembros del PP de "malos estudiantes" por "copiar y pegar" enmiendas, añadiendo que el disgusto de los 'populares' ante estos Presupuestos es síntoma de que son "muy buenas cuentas".

"Vuestra crítica es nuestra brújula. Estos son los presupuestos fruto de un acuerdo, de una negociación y de un ejercicio de democracia para profundizar en los cambios que necesitan esta tierra", ha dicho Díaz.

PSOE TACHA A LA OPOSICIÓN DEL PP DE "TELEDIRIGIDA DESDE MADRID"

De otra parte, la portavoz socialista, Blanca Fernández, ha usado su alegato final para acusar a la oposición del PP para calificarla de "teledirigida desde Madrid", resaltando que en sus enmiendas "pretendían recortar 160 millones".

"Pero a pesar de sus fuegos de artificio, han enmendado por valor de 250 millones. Eso es que están de acuerdo con el 95% del presupuesto. Si fueran coherentes, votarían a favor de estos presupuestos", ha aseverado.

Además, ha criticado que los diputados del PP que han pasado por la tribuna de oradores "no han sido capaces ni de defender sus enmiendas", las que ha definido como "crueles".

PP CREE QUE ESTAS CUENTAS SON "UNA DERROTA PARA C-LM"

La última intervención de un grupo parlamentario ha corrido a cargo del portavoz 'popular', Francisco Cañizares, quien ha dicho que estos presupuestos son "los de una derrota, la derrota de Castilla-La Mancha".

También ha elevado el tono en las críticas hacia el presidente autonómico, Emiliano García-Page, a quien ha tachado de "ejemplo de falta de respeto" por no estar presente en gran parte del debate.

"Es un presupuesto absolutamente muerto", ha dicho Cañizares, quien ha respondido a las críticas del PSOE sobre la importancia de las enmiendas 'populares' preguntándose por qué no las han apoyado, si según su argumento "eran tan pocas".

También ha criticado a Podemos, dirigiéndose a David Llorente para decirle que el hecho de no haber apoyado sus enmiendas en materias como la agricultura ecológica lo colocan como "un ecologista, sí, pero ecologista de boquilla".

RUIZ MOLINA CIERRA EL DEBATE

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha puesto el punto y final al tercer debate presupuestario sustanciado este año en las Cortes para poner en valor el "duro trabajo" de PSOE y Podemos, pero matizando que "no se puede decir lo mismo del PP, que no se ha leído ni el texto".

"Sus enmiendas afectan poco al presupuesto, pero el veneno también se vende en frascos pequeños, y estas enmiendas eran muy dañinas para la región", ha dicho a los diputados 'populares'