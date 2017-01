Política

Cornejo sobre si aspiraría a dirigir el PSOE-A: "No está en mis pensamientos en estos momentos, cada cosa a su tiempo"

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha mantenido este lunes que, en este momento, no está en sus "pensamientos" ser secretario general de la federación socialista andaluza, ni tampoco que lo sea Francisco Reyes --otro de los nombres que ha sonado como posible sustituto de Susana Díaz en caso de que ésta aspirara y fuera elegida secretaria general del PSOE-- porque ahora no contempla otra posibilidad que no sea la de Díaz como responsable andaluza del partido.