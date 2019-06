Corbacho destaca la implantación territorial e institucional de Cs para unirse a su grupo en Barcelona

El concejal del Ayuntamiento de Barcelona Celestino Corbacho ha asegurado este miércoles que ha decidido inscribirse como independiente en el grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona movido por su mayor implantación territorial e institucional.

Después de la ruptura entre Manuel Valls y el partido de Albert Rivera en Barcelona, el grupo se ha roto en dos, pasando cuatro de los ediles de la coalición a Ciudadanos y los otros dos, Eva Parera además de Valls, a la plataforma del exprimer ministro francés.

"Tengo menos interés sobre la política general o a nivel catalán, hay muchas voces mas autorizadas que yo", ha argumentado Corbacho. "Me mueve trabajar en política local y municipal, es lo que me motiva y me gusta", ha explicado, añadiendo que se ha decantado por unirse al grupo de Ciudadanos porque tiene mayor implantación territorial y representación institucional. "Puede parecer complejo, pero puede ser mas fácil", ha dicho sobre su decisión.

Corbacho concurrió como independiente a las municipales en la lista que compartían la plataforma de Valls y Ciudadanos, de la que formaban parte otros dos independientes --incluido Valls-- y tres ediles del partido, sumando seis concejales.

Según ha explicado, tras la ruptura entre Valls y Ciudadanos, él se vio obligado a realizar una decisión sobre un tema que le era ajeno, ya que concurrió como independiente. Así, ha explicado que mantiene buena relación tanto con el exdirigente francés como con el partido 'naranja'.

FRICCIÓN POR LA INVESTIDURA DE COLAU

Con respecto a las fricciones en el grupo, ha defendido que como independiente optó por votar a favor de la investidura de Ada Colau como alcaldesa porque creía que era mejor opción que permitir que gobernara el candidato de ERC, Ernest Maragall. Corbacho aunque votara distinto que su compañeros de grupo, entiende que los concejales de Ciudadanos estaban "sometidos a disciplina de partido".

"Me parece normal, pero también tenéis que entender que si voto de forma diferente no es por ánimo de ruptura, sino por la coyuntura", ha asegurado que les dijo a los ediles 'naranjas'.

Por último, preguntado por quién gobernará la diputación de Barcelona, el exministro socialista ha recalcado que volverá a respaldar a un candidato no independentista si se da esa tesitura. Se baraja que el PSC dirija la diputación en virtud del acuerdo para hacer a Colau alcaldesa, en ese caso se volvería a elegir entre un miembro de ERC y uno no separatista.