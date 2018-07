Convocan una concentración en la Almudaina por los "presos y exiliados políticos" justo antes de la recepción del Rey

Según el cartel de la convocatoria se trata de una "concentración pacífica en apoyo de los presos y exiliados políticos, por el derecho a decidir y por la restitución del museo Saridakis en Marivent".

El cartel está protagonizado por una imagen del Rey Felipe VI al revés y también aparece un lazo amarillo, el símbolo utilizado por los soberanistas para denunciar la situación de los líderes independentistas en prisión. La concentración está convocada a las 19.30 horas.

Los actos de este verano de la Familia Real en Palma comenzaron el pasado domingo con el tradicional posado veraniego en el Palacio de La Almudaina. También se vio al Rey Felipe y la Infanta Sofía en la bahía de Palma para entrenar para la 37 Copa del Rey Mapfre.

Asimismo, este lunes el Rey Felipe se ha reunido con las principales autoridades de Baleares: la presidenta del Govern, Francina Armengol, el presidente del Parlament, Baltasar Picornell, el alcalde de Palma, Antoni Noguera, y el presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat.

Coincidiendo con este acto, MÉS per Mallorca ha registrado esta mañana en el Parlament una proposición no de ley (PNL) elaborada conjuntamente con Esquerra Unida de Baleares (EUIB) -quien no cuenta con representación en la Cámara autonómica balear- con la que exigen convocar un referéndum vinculante en toda España para escoger entre monarquía y república.

La propuesta también incluye un punto con el que quieren reclamar a la Casa Real que renuncie al uso del Palacio de Marivent. En la exposición de motivos de la PNL, los diputados recuerdan que este complejo fue donado por Joan de Saridakis a la antigua diputación provincial de Baleares "para que fuera convertido en museo, y no en residencia estival del Rey y su familia".

Tras la recepción de este viernes, a la que asistirá la Reina emérita Doña Sofía, los actos de la Familia Real en Mallorca continuarán el sábado con la entrega de trofeos de la 37ª Copa del Rey Mapfre en Ses Voltes (Parc de la Mar de Palma).