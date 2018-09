Consellera Justicia sobre abrir las cárceles a independentistas condenados: "El Govern no se ha planteado ese escenario"

"El Govern de Cataluña no se ha planteado esta cuestión. No está en ese escenario y no se ha planteado ese escenario", ha contestado a preguntas de los medios tras una reunión con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, centrada fundamentalmente en el despliegue de la Ley de Memoria Histórica.

Tampoco ha planteado Capella a Delgado la posición de ERC, que condiciona su apoyo a los presupuestos generales del Estado a un cambio de criterio en la Fiscalía General del Estado relativa a estos políticos en prisión porque dice, que no le corresponde abordar este asunto.

"No le corresponde a la consellera de Justicia hablar sobre los PGE porque esto corresponde en todo caso a los distintos grupos parlamentarios. Cada uno sabemos aquello que podemos hacer y decir y saben que como consellera del Govern, yo no le diré a la ministra de Justicia del Gobierno del Reino de España qué es lo que tiene que hacer", ha apostillado.

En este sentido, ha incidido en que "para que las cosas avancen y el diálogo sea fructífero" las partes deben hablar de aquello en lo que se ponen "de acuerdo". "De lo que no nos hemos puesto de acuerdo no hablaremos", ha añadido.