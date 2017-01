Conseller de Justicia no se movilizará contra el juicio a Artur Mas por el 9N

El conseller de Justicia de la Generalitat, Carles Mundó, no se movilizará el próximo 6 de febrero, cuando comienza el juicio contra el expresidente catalán Artur Mas por la consulta del 9N, porque entiende que, como conseller de Justicia, no le "corresponde".

En declaraciones a COPE Catalunya, Mundó ha asegurado: "No me corresponde estar ante el TSJC ni de ningún tribunal como conseller de Justicia", aunque ha insistido en que aquel día sí se movilizarán "muchos ciudadanos" para defender que un conflicto político no se puede convertir en una "cuestión judicial".

Las entidades soberanistas han animado esta semana a los catalanes a pedir fiesta el próximo lunes 6 de febrero por la mañana para poder acudir a la manifestación en el inicio del juicio contra el expresidente catalán Artur Mas, acusado junto a dos exconselleras por la consulta del 9N.

Con el lema "El 6F nos juzgan a todos", las entidades han organizado una movilización que se hará frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en la avenida Lluís Companys de Barcelona, o en bien en la Ciudad de la Justicia, en L'Hospitalet del Llobregat, en función de donde se celebre finalmente el juicio.

En cuanto a la posibilidad de que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, sea juzgada en los próximos meses, el conseller ha asegurado que el hecho de que "la presidenta de un Parlament elegida democráticamente sea apartada del cargo por permitir que se pudiera hacer una votación relacionada con un posicionamiento político, muchos ciudadanos lo juzgarán como un hecho extremo y sumamente gravísimo".

En esta línea, Mundó ha valorado muy negativamente que el Gobierno español, "en lugar de responder políticamente, responda con los tribunales".

En cuanto al futuro de la prisión Modelo de Barcelona, el conseller ha reiterado que si el centro se acaba cerrando antes de construir una nueva prisión "se mantendrán todos los puestos de trabajo" y no habrá despidos, tampoco de interinos.