Conseller de Interior reitera que los Mossos garantizarán el voto "libre y seguro" el 1-O

El conseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, ha reiterado este miércoles que los Mossos d'Esquadra garantizarán que los ciudadanos puedan votar "con libertad y seguridad" en el referéndum del 1-O.

Durante la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament, en respuesta a una pregunta sobre este tema del portavoz de Cs en la Cámara, Carlos Carrizosa, Forn ha asegurado que el cuerpo de Mossos "no es una policía al servicio del presidente" de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Carrizosa le ha exigido que explique qué hará con los Mossos si el Tribunal Constitucional (TC) anula las leyes que el Govern quiere aprobar para amparar el referéndum, le ha recordado que el concepto de legalidad es claro y que se lo están diciendo desde los letrados del Parlament hasta la ONU, "que le ha dado un revolcón a Raül Romeva", ha dicho sobre el conseller de Exteriores.

Ha afirmado que está poniendo a los Mossos contra la espada y la pared: "Se les pone ahí por su irresponsabilidad y por su cobardía. Usted es un cobarde por ponerlos ahí. Debería defender a los Mossos de las ilegalidades que pretenden cometer".

En la misma línea, desde las filas socialistas, Carles Castillo le ha preguntado por el nuevo director de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler, y por las entradas que hizo en su cuenta de Twitter diciendo que el PSC, el PP, Cs y el presidente de SíQueEsPot, Lluís Rabell, le daban "pena", y llamando sectarios a los diputados de la CUP.

Le ha reprochado que ponga a una 'tiffosi' a dirigir a los Mossos, le ha preguntado si está dispuesto a enfrentar a la policía catalana con otro cuerpo que venga a Cataluña a hacer cumplir la ley y le ha pedido que tranquilice a los agentes que "se están planteando coger vacaciones el 1-O" para no tener problemas con el departamento ni con la ley.

CONSELLER

El conseller ha recordado que la decisión de nombrar a Soler director de la policía es suya, y que lo hizo porque tiene "el aval técnico y político, porque es una persona dialogante, conoce la administración, tiene formación jurídica y conoce los procedimientos administrativos y jurídicos".

Ha reprochado a ambos diputados que le pidan que tranquilice a los Mossos mientras ellos "encienden" el asunto, y les ha pedido la misma exigencia en el Parlament que en el Congreso y, en concreto, en la comisión de la operación Cataluña de la Cámara Baja.

"Nosotros no utilizaremos recursos públicos para atacar a adversarios. No tendremos fiscales que afinen, ni policía patriótica que ataque a los que tengan una ideología que no es la nuestra, ni una policía que invente cuentas en Suiza", ha ironizado en referencia a lo que ha trascendido en esa comisión.