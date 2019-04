Conseller de Interior ve "falta de calidad democrática" en no excarcelar a presos para la campaña electoral

Ha explicado que este jueves el exconseller Joaquim Forn --candidato a la Alcaldía de Barcelona por JxCat-- tendría que haber ido a un desayuno informativo, pero no ha podido, y ha señalado el oxímoron de que una "una persona que puede ser escogida para estar en una mesa electoral" y validar votos no pueda salir de la cárcel para hacer campaña, en una atención a periodistas al visitar una exposición histórica sobre los uniformes de los Mossos d'Esquadra en la Diputación de Barcelona.

Ha puntualizado que el TS también tendrá que decidir si Forn puede o debe ir a una mesa electoral o no, y ha añadido: "Es de esas cosas que sorprenden. El sistema democrático del Estado español que te permite a ti ser presidente o ser vocal o ser secretario de una mesa, pero no te permite salir a hacer campaña con un proceso en el cual no ha habido ninguna sentencia, sino que están encarcelados de una manera provisional desde hace más de un año".

Sobre la reapertura por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de la causa por presunta desobediencia contra él por si cedió locales para el 1-O en su etapa de alcalde de Premià de Mar (Barcelona), se ha mostrado tranquilo.

Ha recordado que más de 700 alcaldes fueron investigados por el 1-O y ha apuntado: "Resulta de que la mayoría los están archivando y a mí me lo reabren, no se si es porque soy conseller o no".

Preguntado por la nueva escolta del presidente de la Generalitat --el Área de Seguridad Institucional--, ha dicho que está dispuesto a comparecer en el Parlament y ha defendido que el decreto del Govern es igual que el del Gobierno del Estado referente a su escolta, por lo que ha considerado: "No tiene sentido que a unos se les pregunte por una área de seguridad y a los otros no, a no ser que se quiera perseguir a unos".