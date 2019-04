Conseller de Acción Exterior insta a Dolors Montserrat a debatir con Oriol Junqueras desde la cárcel de Soto

"Nos encantaría que Dolors Montserrat y Junqueras pudieran debatir libremente, que todo el mundo pudiera escucharles y pudieran escoger entre distintos candidatos. Como eso parece que no puede ser, le diremos que venga aquí", ha señalado.

Sobre el juicio del procés, en declaraciones a los medios tras visitar a Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Cuixart acompañado de la candidata de ERC a las elecciones europeas, Diana Riba, y el excandidato a la presidencia de Francia, Benoit Hamon, Bosch ha manifestado que es un "juicio político" y que a los acusados se les juzga por "intentar dar solución a un dilema político".

"Lo que pasa es tremendamente injusto y los poderes del estado deberían sentarse a dialogar y negociar", ha declarado. En este sentido, ha explicado que no quieren que la gente "no conozca a sus candidatos porque están en prisión" y ha resaltado que cuando decidan sentarse en una mesa a dialogar, ellos "ya estarán sentados" para abordar un diálogo "sin condiciones".

Por su parte, la número dos de ERC a las elecciones europeas, Diana Riba, ha explicado que "cada vez más gente que viene de fuera ve la realidad". "Ven que estamos delante de un problema político que solo se puede resolver políticamente". Además, ha destacado que la "reunión política" mantenida dentro de prisión es una "anomalía". "Esto es una anomalía, una reunión política dentro de una cárcel para visitar a presos condenados por hacer política.

Además, el excandidato a la presidencia de Francia, Benoit Hamon, ha señalado que ha acudido a la prisión de Soto del Real "por las libertades de Europa". En este sentido ha señalado que "no es independentista", y que lo que hay que preguntarse es si la democracia "goza de buena salud" en España. "En Francia, Polonia, Hungría y España no hay buena salud democrática", ha manifestado. También ha insistido en que no existe una "solución política" a lo que pasa en Cataluña y en los tribunales, si no que la solución tiene que ser "democrática y de diálogo".