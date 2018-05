Consejero de CyL mantiene que se celebren nuevas elecciones tras la sentencia

Antes de participar en la entrega de los premios del Concurso Escolar de la ONCE el consejero ha preferido no pronunciarse "más allá" de las reflexiones realizadas este lunes en Onda Cero Castilla y León donde señaló textualmente: "estamos hablando de un caso extraordinario, yo me pregunto como constitucionalista, si esto ocurriera en cualquier país de nuestro entorno democrático, con usos y tradiciones democráticas, si sería posible mantener un gobierno así".

No obstante, ha aclarado que esta reacción fue "a título personal y con toda la libertad" desde su condición de profesor, tras lo que ha asegurado que no imaginó que unas declaraciones como estas pudieran tener una repercusión "tan grande", al tiempo que ha reseñado que su defensa tampoco "le pareció exagerada".

"No he cambiado de opinión de ayer a hoy", ha concluido el consejero de Educación de la Junta, quien ha asegurado que "aún" no ha hablado sobre este asunto con el presidente del Ejecutivo, Juan Vicente Herrera.