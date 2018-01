Congreso salvadoreño aprueba presupuesto 2018 y emisión de títulos valores

El Congreso de El Salvador aprobó hoy con 71 votos el Presupuesto General de la Nación 2018 por 5.520,50 millones de dólares y autorizó al Ejecutivo la emisión de títulos valores por más de 350 millones para cubrir gastos extraordinarios del presupuesto.

El presupuesto no contó con el respaldo de cuatro diputados de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y aunque el resto de los parlamentarios de está fracción sí avaló el proyecto criticaron que no es un "presupuesto ideal" para el país y no "responde a las necesidades más sentidas por la población salvadoreña".

El proyecto, que originalmente debía ser aprobado el 22 de diciembre de 2017, destina más de 2.412 millones de dólares para el desarrollo social del país centroamericano y otros 960,9 para la administración de Justicia y seguridad ciudadana, mientras que para el desarrollo económico se conceden más de 500 millones de dólares.

Para la deuda pública, la Asamblea Legislativa designó alrededor de 1.015 millones de dólares y para las "obligaciones generales del Estado" se destinan 150,5 millones de dólares.

Además, el documento establece un reparto de fondos públicos para ONG a través del presupuesto asignado a educación, salud y cultura.

Asimismo, al Tribunal Supremo Electoral se le asignan un total de 4 millones de dólares para "apoyar" los comicios legislativos y municipales del próximo 4 de marzo.

Los diputados de la Asamblea Legislativa también autorizaron al Ministerio de Hacienda para que emita títulos valores por más de 350 millones de dólares, "para financiar el Presupuesto General de la Nación".

La autorización de la emisión de títulos valores tuvo el respaldo de 62 de los 84 legisladores.

Tras la aprobación del presupuesto, la diputada arenera Margarita Escobar manifestó que "el pueblo está cansado de declaraciones de buena voluntad de parte de algunos colegas diputados que no son acompañadas con las acciones que se ejecutan (...) este presupuesto es reflejo de la falta de compromiso que se tiene con la población".

El Presupuesto General de la Nación 2018 fue consensuado en una sesión extraordinaria que se celebró este jueves y quedó en receso hasta este viernes, cuando fue reanudada a las 08.30 hora local (14.30 GMT) y en la que se decretaron tres recesos para que la comisión de Hacienda del Congreso y la fracción de Arena discutieran sobre el tema.

Los desacuerdos entre los dos principales partidos impidieron su aprobación el año recién finalizado, tal y como marca la ley, ya que debió salir adelante el pasado 22 de diciembre durante la última sesión plenaria de 2017 o, a más tardar, el 23 de ese mes en una asamblea extraordinaria.

En diversas ocasiones, el Ejecutivo de El Salvador pidió que se aprobará el presupuesto de 2018 para evitar una crisis financiera este año y caer nuevamente en impago.

En abril del año pasado el Gobierno cayó en el impago de la deuda con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) por la falta de acuerdos entre el oficialismo y la oposición para emitir bonos y saldar el pago.

Para saldar el impago, el Congreso del país centroamericano autorizó posteriormente recortes al Presupuesto General y las áreas más afectadas fueron las de Seguridad, Educación, Salud y Medio Ambiente.

Este es el segundo año consecutivo en que los diputados de la Asamblea Legislativa toman el receso de Navidad y de fin de año y dilatan la aprobación del presupuesto.