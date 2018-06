El Congreso, pendiente de los grupos para empezar a debatir los cambios a la 'ley mordaza', varada desde hace tres meses

La Comisión de Interior del Congreso está a la espera de que algunos grupos parlamentarios designen a los ponentes que se encargarán de estudiar las modificaciones a la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 --denominada 'ley mordaza' por sus detractores-- que lleva bloqueada tres meses con las enmiendas presentadas y sin fecha para empezar a discutirse.

En septiembre de 2017, el Pleno de la Cámara admitió a trámite dos proposiciones de ley distintas para acabar con esa norma, aprobada en 2015 por el Gobierno del PP en su etapa de mayoría absoluta y recurrida ante el Tribunal Constitucional.

Una iniciativa, la del PSOE, propone eliminar toda la ley del PP y volver a la anterior legislación en la materia, que data de 1992 y que es la conocida como 'Ley Corcuera', porque se aprobó con José Luis Corcuera al frente de Interior o como 'ley de la patada en la puerta', por el punto que acabó recurrido ante el Tribunal Constitucional.

La otra es una propuesta del PNV que modifica la ley vigente sin necesidad de retrotraerse a 1992 y que hasta el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se mostró dispuesto a aceptar como punto de partida, llamando a que el resto de grupos consensuaran en qué términos se quería reformar la norma.

UN PRIMER 'PARÓN' DE CINCO MESES

Desde que fueran tomadas en consideración por el Pleno del Congreso en septiembre, las dos reformas cayeron en un limbo y, semana tras semana, se fueron ampliando los plazos de presentación de enmiendas en la Mesa del Congreso.

Cinco meses después, el 27 de febrero se acabaron las prórrogas y todos los grupos parlamentarios presentaron sus enmiendas parciales a las dos proposiciones de ley, pero la tramitación no ha acabado de desbloquearse.

La Comisión de Interior del Congreso encargó un informe a los letrados para ver cómo tramitaba las dos proposiciones de ley y sus respectivas enmiendas, dado que las iniciativas del PSOE y del PNV no son exactamente iguales, aunque hayan coincidido en el tiempo.

UNA O DOS PONENCIAS

En dicho informe, al que tuvo acceso Europa Press, los letrados sugerían acumular o tramitar de manera conjunta de las dos iniciativas para alumbrar un texto que unifique los textos del PSOE y del PNV, y aconsejaban constituir dos ponencias paralelas para que se reúnan conjuntamente y propongan a la Mesa del Congreso la tramitación acumulada de un solo texto que unifique ambas proposiciones y sus respectivas enmiendas, todo ello bajo una nueva denominación.

En esa eventual unificación de los textos tiene más que perder la proposición de ley del PSOE, ya que se remonta a la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992 que ya ha sido derogada por la de 2015 y que a lo largo de estos 25 años ha sido ya ampliamente rebasada por los distintos cambios que se han producido en la legislación penal.

Lo cierto es que si en anteriores legislaturas el plazo medio para que se emitiera el informe de ponencia en la Comisión de Interior era de unos quince días desde la presentación de las enmiendas, en este caso han pasado tres meses y aún no se ha empezado a discutir el articulado.

Visto lo visto, un mes después de que los grupos registraron sus enmiendas, el presidente de la comisión, el 'popular' Rafael Merino, envió un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, en el que urgía a los grupos que no hubieran designado a sus ponentes a que lo hicieran "a la mayor brevedad posible".

AÚN FALTAN NOMBRES

Si bien, casi un mes y medio después de aquella misiva, el asunto sigue sin desbloquearse. Por ello, el pasado miércoles, el portavoz de IU en la Comisión de Interior, Ricardo Sixto, remitió una carta al presidente pidiéndole adoptar "las medidas necesarias" para que este órgano nombre ya a los ponentes.

En su respuesta, fechada el viernes 1 de junio, Merino insiste, no obstante, en que "aún hay grupos parlamentarios por designar sus ponentes" y que la Presidencia "no puede sustituir la voluntad de los grupos". Fuentes parlamentarias confirmaron a Europa Press que entre los grupos que aún no han cumplido este trámite se encuentran el PNV, autor de una de las dos iniciativas, y ERC.

Está por ver ahora si, con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa tras el triunfo de su moción de censura contra Mariano Rajoy, se impulsa el trámite parlamentario de estas propuestas, teniendo en cuenta que el PSOE es uno de sus autores y que el líder socialista la citó como una de las prioridades de su programa de Gobierno.

Eso sí, al final, y dado que se trata de una ley orgánica, el texto resultante deberá ser aprobado por mayoría absoluta en el Pleno del Congreso, lo que implica reunir al menos 176 votos de diputados. Si se supera este umbral, la iniciativa de reforma de la 'ley mordaza' se enviará al Senado para volver a empezar todo el trámite, esta vez en un contexto de mayoría absoluta del PP.