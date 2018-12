El Congreso somete a votación este martes una iniciativa de Cs para pedir al Gobierno que active el 155 en Cataluña

El Pleno del Congreso someterá a votación este martes una iniciativa de Ciudadanos para instar al Gobierno a "realizar el requerimiento previo" al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, previo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El artículo 155 establece que si una comunidad autónoma no cumple la Constitución u otras leyes o actúa "de forma que atente gravemente al interés general de España", el Gobierno, previo requerimiento al presidente del Ejecutivo autonómico y en el caso de no ser atendido, podrá adoptar, con la aprobación del Senado por mayoría absoluta, "las medidas necesarias" para obligar a la comunidad autónoma al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del interés general.

La proposición no de ley de Cs, registrada el pasado 2 de octubre, tras los incidentes ocurridos en Cataluña durante el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, también plantea que el Congreso condene "las actuaciones violentas de los comandos separatistas" de aquel día y, en particular, "el ataque a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), la ocupación de infraestructuras clave y el asalto a la delegación del Gobierno de la Generalidad en Gerona y al Parlamento de Cataluña".

Asimismo, Ciudadanos busca que la Cámara Baja condene las declaraciones en las que Torra animaba a los Comités de Defensa de la República (CDR) a "apretar", con las cuales alentaba a los activistas independentistas "a la desobediencia y a las acciones violentas".

En la iniciativa también se expresa el apoyo a las FCSE y a todos los funcionarios que garantizan "la seguridad, los derechos y las libertades" de los ciudadanos en Cataluña, así como a todos aquellos "demócratas" que, con independencia de su ideología, respetan la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

LARGO HISTORIAL DE DESLEALTAD DE LA GENERALITAT

El portavoz de la formación naranja en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha afirmado este lunes en rueda de prensa que actualmente "se dan las condiciones establecidas en el artículo 155 para que se ponga en marcha esta cláusula", pensada para "casos de incumplimiento grave de la ley" o para aquellos en los que "se atente contra el interés general".

"El historial de deslealtad del Gobierno de la Generalitat es larguísimo", ha señalado tras la reunión del Comité Ejecutivo Permanente del partido naranja, indicando que el Ejecutivo catalán "está trabajando contra el Estado, contra su integridad y su prestigio en el exterior, para que las leyes en Cataluña sean papel mojado y para la desestabilización de España".

Además, Torra "pone como ejemplo para los catalanes la secesión de un país por la vía bélica" (Eslovenia) y hay "declaraciones continuas" de los políticos independentistas avisando de que buscan "la secesión por la vía de los hechos consumados", ha añadido.

CONSEJO DE MINISTROS EN BARCELONA

El portavoz parlamentario ha advertido de que si el Gobierno de Pedro Sánchez "no cumple con sus obligaciones", entonces "será responsable de lo que pueda suceder" en Cataluña.

Respecto a la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona el próximo viernes, ha afirmado que partidos y asociaciones independentistas han animado a cortar carreteras, interrumpir el tráfico ferroviario y tomar infraestructuras para "imponer su modelo de Cataluña por la vía del miedo y de la coacción".

"Pedimos al señor Sánchez que cuando piense en Cataluña, en vez de pensar en viajes turísticos, piense en el 155, que significa libertad, seguridad y Estado de Derecho", ha manifestado, indicando que el Gobierno "llegará bunkerizado a Barcelona y bunkerizado se volverá a Madrid" mientras los catalanes no separatistas se quedan allí.

INICIATIVA CON VALOR POLÍTICO PERO SIN EFECTOS PRÁCTICOS

La propuesta de la formación naranja no tendría efectos prácticos dado que no es el Congreso, sino el Senado, el que tiene la competencia para aprobar la aplicación del artículo 155 de la Constitución y siempre a instancias del Gobierno.

Por eso, únicamente tendría un valor político para medir el respaldo parlamentario a la posibilidad de volver a aplicar el 155. Aun así, el presidente de Cs ha señalado que si el Congreso finalmente hace esta petición al Gobierno, este "tiene que atender a la soberanía nacional", y ha añadido que en esta votación se verá quienes "no quieren aplicar la Constitución en Cataluña para que no se enfade no sé quién".

Aunque la Cámara Baja ya rechazó el 16 de octubre sendas propuestas del PP y de Ciudadanos que perseguían que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pusiera en marcha los mecanismos para volver a activar esta medida constitucional, el contexto entonces era distinto del actual.