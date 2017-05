El Congreso crea hoy las comisiones de investigación sobre el PP y el rescate sin acuerdo sobre quién las presidirá

El Congreso constituirá este jueves las comisiones de investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP y sobre la crisis financiera y el rescate de las cajas de ahorro, si bien la víspera de la convocatoria los grupos parlamentarios no habían sido capaces de cerrar un acuerdo sobre las personas que han de presidir ambos órganos y se corre el riesgo que todo se dirima en votaciones e informes jurídicos.

En los últimos días el portavoz adjunto del PDeCAT, Jordi Xuclá, se perfilaba para dirigir la relativa a la 'caja B' del PP y la diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, se mantenía como la favorita para ocuparse de la de las cajas.

Sin embargo, el PSOE y Ciudadanos han adelantado públicamente su rechazo a que la antigua Convergència (CDC), partido al que recuerdan su implicación en casos de corrupción, se haga cargo de la comisión sobre la llamada 'caja B' y los papeles del extesorero Luis Bárcenas, lo que ha provocado que los preacuerdos hayan saltado por los aires.

Antes de Semana Santa, el PP y el PSOE habían apalabrado encargar la presidencia de la comisión sobre el rescate bancario a Oramas, adscrita al Grupo Mixto, y aún este jueves ambos partidos daban por seguro que la canaria se encargaría de ese cometido. El PNV también ha avanzado a Europa Press que apoyará a la nacionalista canaria.

CIUDADANOS QUIERE LA DE LAS CAJAS

No obstante, Ciudadanos no quiere respaldar la propuesta y, alegando que teme que los dos partidos mayoritarios quieran "tapar" sus errores en las cajas de ahorros, lanzará su propia candidatura para presidir esa comisión. De hecho, si las negociaciones que aún continúan no alumbren un acuerdo, los de Albert Rivera propondrán para ese puesto a Nacho Prendes, vicepresidente primero del Congreso.

Para la comisión sobre la financiación del PP, el actual 'número dos' de los independentistas del PDeCAT en la Cámara, Jordi Xuclá, cuenta con el aval del Grupo Popular y, presumiblemente, del resto del Grupo Mixto.

De hecho, aunque al PDeCAT no le 'tocaba' formar parte de esa comisión --dado que está en la relativa a la gestión de Jorge Fernández Díaz en Interior--, finalmente el Mixto decidió descartar a UPN o Foro Asturias, ambos socios electorales del PP, e inscribir en ese órgano al Xuclá y al diputado de EH Bildu, Oskar Matute, lo que venía a reforzar la idea de que el independentista catalán presidiría esa comisión.

Ahora bien, socialistas y 'naranjas' no quieren respaldarle y comenzaron a manejar alternativas. Y desde Unidos Podemos se plantean promover a Carolina Bescansa.

¿VOTO PONDERADO SÍ O NO?

A los nombres se unen las discrepancias sobre el sistema de votación de los miembros de la mesa de cada comisión. Mientras que el PP defiende que rige el voto ponderado --el peso que cada grupo tiene en el Pleno de la Cámara--, Ciudadanos asegura que éste sólo se aplica una vez constituida la comisión y que los miembros de la mesa son elegidos por los comisionados por voto en urna.

Las sesiones constitutivas de las dos comisiones de investigación estarán dirigidas por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, o algún otro miembro de la Mesa del Congreso. Si las presidencias no se pactan, estas divergencias podría provocar ajustadas votaciones o hasta peticiones de informes jurídicos y aplazamientos.

Una vez constituidas ambas comisiones, los grupos tendrán que fijar un plan de trabajo y ponerse de acuerdo en cuanto a los comparecientes que pretenden que desfile por cada una de ellas. La oposición solicitará la presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la relacionada con la financiación del PP, y es más que probable que se quiera citar al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en la de las cajas.

Con su puesta en marcha, ya serán tres las comisiones de investigación que estarán a la vez en activo en el Congreso. La primera de ellas, la que tiene que ver con el supuesto uso partidistas del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz, fue la primera en echar andar pero en estos momentos se encuentra bloqueada ante la falta de acuerdo de los grupos en cuanto a los comparecientes a los que quieren llamar. Por ese órgano ya han pasado el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso y el propio Fernández Díaz.