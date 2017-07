PSOE y Podemos crean una "mesa de colaboración parlamentaria" para combatir las políticas del Partido Popular

La reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha durado más de lo esperado y ha cosneguido "satisfacción" por parte de ambos equipos. PSOE y Unidos Podemos han arrancando este lunes a las 17.15 horas su primera reunión en la que han comenzado a explorar propuestas para combatir conjuntamente en el Parlamento las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy.

La portavoz de Podemos ha descado que están "muy satisfechos con el resultado" de esta conversación. Irene Montero ha confirmado en rueda de prensa la creación de una mesa de colaboración parlamentaria, con el objetivo de que ambas fuerzas políticas comiencen a trabajar de forma constante contra las medidas del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Montero ha señalado que las medidas de corte social ha sido la base de esa reunión para trabajar desde el primer día en esa línea.

Otro de los temas fundamentales, y que más distancia crea entre ambos partidos, es la situación en Cataluña. Podemos insiste en pactar un referéndum algo que dentro del PSOE ni si quiera se piensa. Xavi Domenech ha insistido en la importancia de crear una subcomisión que se encarge de elaborar una propuesta de reforma constitucional para dar respuesta a la crisis catalana.

La moción de censura no forma parte de la agenda ya que el PSOE ha manifestado en numerosas ocasiones que no es el momento de abordar esta cuestión porque no dan los números. No obstante, Podemos sigue defendiendo que el objetivo del trabajo conjunto que han iniciado hoy es sacar al PP del Gobierno. La articulación de esa mayoría se desconoce, después de las negociaciones previas que mantuvieron durante 2016. A preguntas de los periodistas Irene Montero ha insistido en que ellos quieren "sacar al PP del gobierno ya. Nosotros tenemos más prisa y el PSOE lo plantea en tiempos más lentos".





Los dos equipos se reunen en la Cámara Baja

La cita, que ha tenido lugar en el Congreso y que presiden el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Podemos, Pablo Iglesias, se produce casi tres semanas después de que los dos secretarios generales se reunieran por primera vez en más de un año. En ese encuentro, decidieron trabajar conjuntamente a través de esos equipos para revertir las políticas del Partido Popular mientas que este siga gobernando.

La delegación de Unidos Podemos, que encabeza Iglesias, está integrada por la portavoz del grupo, Irene Montero; el líder de IU, Alberto Garzón; los representantes de las confluencias, Xavier Domènech (En Comú Podem) y Yolanda Díaz (En Marea); y los dirigentes de Podemos Pablo Echenique, Rafael Mayoral, Nacho Álvarez, Gloria Elizo y Noelia Vera.

El equipo del PSOE también lo ha presidido el líder de la formación, Pedro Sánchez, y está compuesto por la portavoz parlamentaria, Margarita Robles; la vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra; el portavoz económico, Pedro Saura; la diputada por Zaragoza y secretaria de Política Municipal, Susana Sumelzo; la coordinadora del PSC en el Congreso, Meritxell Batet; el secretario de Economía y Empleo, Manuel Escudero, y el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas.