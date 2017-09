El Congreso del PSOE C-LM será el 28 y 29 octubre y Page desvelará si se presenta a la Secretaría General en 3 días

Así lo ha explicado la portavoz regional del PSOE, Cristina Maestre, en un receso del Comité regional del partido que se está celebrando en Toledo, órgano que aprobará a lo largo de este domingo las fechas, procesos y normativa que regirá esta cita congresual.

Desde este lunes 4 de septiembre hasta el miércoles 6 a las 10.00 horas se presentarán las posibles precandidaturas a la Secretaría General. Los precandidatos tendrán para presentar una instancia para comunicar al Comité de Garantías del PSOE su deseo de optar a la Secretaría General, que estará disponible en la web del partido, siendo el único requisito, para poder tomar esta decisión, ser militante activo del partido.

Posteriormente, del 6 al 15 de septiembre, tendrá lugar la recogida de avales de cada uno de los aspirantes. Es necesario recabar el 10 por ciento de avales del total de la militancia, esto es, unos 1.200 avales, pues, son cerca de 12.500 los militantes del PSOE castellano-manchego, a falta de que se pueda registrar alguna modificación en el censo.

Del 16 al 20 de septiembre se abre un periodo de reclamaciones, y el mismo día 20 se iniciará la campaña electoral que se prolongará hasta el día 29 de septiembre.

El 30 de septiembre se celebrará la jornada de votación y una vez contabilizados los votos y pasado el periodo de reclamaciones, a los tres días, se podrá proclamar oficialmente quien es el secretario regional del PSOE de Castilla-La Mancha, para que se ponga a trabajar en la organización del Congreso regional.

LA DECISIÓN DE PAGE, EN TRES DÍAS

García-Page, que ha intervenido este domingo ante los cerca de 250 miembros del Comité regional y de la Ejecutiva regional del PSOE así como los militantes que se han querido sumar, aún no ha desvelado a los presentes cual será su decisión y será muy respetuoso con los plazos, por lo que lo comunicará en estos tres días, ha asegurado Maestre.

Lo que sí ha dejado claro la portavoz de los socialistas en la región es que si García-Page decidiera revalidar el cargo "también se presentaría como candidato a presidir el Gobierno de la región", pues "entiende que es una decisión que va ligada" a la primera.

Sobre la decisión del alcalde de Azuqueca de Henares, José Luis Blanco, de optar a la Secretaría General del partido, no ha profundizado en esta intención, pues aún no se enmarca en los plazos establecidos y no es oficial, aunque ha afirmado que es la decisión de "un compañero", que respeta, del mismo modo que respetará si lograra sus avales para convertirse en candidato o si en el hipotético caso se alzara con la Secretaría General.

"Prevemos que este proceso se desarrollará en las mejores condiciones posibles, con la naturalidad de un proceso en el que nos consideramos demócratas, queremos que sean los militantes los que decidan", ha afirmado.

Sobre posibles debates públicos entre candidatos, Maestre ha indicado que sería el Comité Electoral el órgano que tomara esta decisión, aunque ha considerado que no "habría inconveniente" si se diera esta situación.

"Se trata de reactivar nuestro proyecto, hacer un partido más fuerte y seguir con posibilidades de llevar a cabo nuestro proyecto, es muy importante estar a la altura de las circunstancias, remando unidos, siendo compañeros independientemente de la opción a la que se opte", ha concluido.