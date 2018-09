La Mesa del Congreso tumba la petición de IU para que Borrell dé explicaciones sobre el 'Caso Corinna'

La Mesa del Congreso ha tumbado este martes la pretensión de Izquierda Unida de que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, explique la presencia del embajador español en Riad en una reunión que mantuvieron en 2007 Corinna zu Sayn-Wittgenstein y el príncipe saudí Waleed bin Talal.

El grupo parlamentario de Unidos Podemos, del que forma parte IU, solicitó esta comparecencia la semana pasada después de que 'eldiario.es' publicase, citando como fuente una noticia de 2007 del diario oficialista 'Al Riyad', que el entonces embajador español en Arabia Saudí, Manuel Alabart, acompañó a Sayn-Wittgenstein a una reunión con el príncipe Bin Talal en la que se habló de oportunidades de cooperación económica y del Fondo de Inversión Hispano-Saudí de Infraestructuras y Energía --que acabó en fracaso--.

Según el diario, Sayn Wittgenstein acudió como "representante" del jefe de Estado. El embajador Alabart está hoy en excedencia de la carrera diplomática y es vicepresidente de la empresa de ingeniería Técnicas Reunidas.

Además de pedir la comparecencia de Borrell, Garzón registró varias preguntas al Gobierno sobre esta cuestión. Así, quería saber por qué se permitió que un particular como Sayn-Wittgenstein se presentase como representante del jefe del Estado y abordase cuestiones bilaterales de la relación entre los dos países y si ha habido otras ocasiones en las que un embajador o representante oficial del Estado español acompañase a reuniones a la que fuera amiga del Rey Juan Carlos.

FUE CON OTRO GOBIERNO

Sin embargo, la Mesa del Congreso, que la semana pasada, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos ya impidió la calificación de una propuesta para que la Cámara investigase las actividades del Rey Emérito, no ha admitido a trámite la petición de comparecencia de Borrell ni las preguntas de Garzón sobre la amiga del Rey Emérito.

El veto se sustenta en dos argumentos, que este Gobierno no puede dar cuenta de actuaciones que habrían tenido lugar bajo el mandato de un Ejecutivo anterior y que el Congreso no puede controlar al Jefe del Estado.

Precisamente, la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha dejado claro este martes en rueda de prensa que, pese a los vetos, su formación va a seguir insistiendo en pedir explicaciones sobre este asunto porque el país "no tolera más fraudes democráticos de este calibre".

NO PUEDE HABER MÁS IMPUNIDAD

"No puede haber más impunidad, no se puede transmitir que se transmita el mensaje de que si te apellidas Borbón estás por encima de la ley", ha subrayado, destacando lo "rápida" que ha sido la Justicia en el caso del Rey Emérito, teniendo en cuenta la celeridad con la que la Audiencia Nacional ha rechazado investigar al Rey por las grabaciones de Corinna, que apuntaban a un posible fraude fiscal por parte del ex jefe del Estado.

En este contexto, Belarra ha recalcado que, si no hay un "control judicial" de este tema, al menos debe haber un "control político". De hecho, Unidos Podemos llevará este asunto a la sesión de control de este miércoles a través de dos preguntas al Gobierno, dos cuestiones que ha tenido que reformular tras advertirles la institución que no se podían formular tal y como se habían planteado.

En concreto, el secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos, Rafael Mayoral, quería inicialmente que la vicepresidenta, Carmen Calvo, explicase por qué el ex embajador de España Manuel Alabart acompañó a Corinna durante la reunión oficial que mantuvo con la familia real de Arabia Saudí en 2007.

Sin embargo, los servicios jurídicos del Congreso informaron a Unidos Podemos de que esa pregunta no se podía incluir en la sesión de control porque el Gobierno actual no podía dar explicaciones de la gestión de gobiernos anteriores, según confirmaron fuentes de la formación morada.

¿HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DIPLOMÁTICAS?

Por eso, Mayoral ha optado por reformular la redacción de su pregunta: "¿Ha participado la ciudadana Corinna Zu Sayn-Wittgenstein en las actividades del cuerpo diplomático o consular español?", reza el nuevo interrogante.

De su lado, la portavoz de la Ejecutiva de Podemos, Noelia Vera, pretendía inicialmente que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, diera cuenta de las medidas que ha tomado su Ministerio ante las informaciones relativas a la existencia de cuentas en paraísos fiscales de Juan Carlos de Borbón y Borbón. Y es que en las mencionadas grabaciones, Corinna aseguró que Juan Carlos I tenía cuentas en Suiza.

Tras el aviso de los servicios jurídicos, Vera cambió su pregunta por una genérica para saber si el Gobierno "está dispuesto a no hacer nada frente a los últimos casos de corrupción que han escandalizado a la opinión pública", entre los que bien puede incluir el relativo al Rey Emérito.