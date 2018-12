El Congreso aprueba siete años después la reforma del Estatuto Valenciano para comprometer más inversiones

El Congreso ha aprobado por fin una propuesta que recibió en 2011 procedente de las Cortes Valencianas, pero que ha estado paralizada por distintas circunstancias políticas. Este noviembre, PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos alcanzaron un acuerdo para sacar adelante ya la reforma. Aprobada por el Congreso, pasa ahora al Senado, que iniciará ya en febrero su tramitación.

El debate ha contado con la presencia en la tribuna de invitados de una delegación de la Comunidad encabezada por el presidente y la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig y Mónica Oltra, y por el presidente de las Cortes, Enric Morera.

La iniciativa ha sido defendida desde la tribuna del hemiciclo por todos los grupos que han intervenido salvo por Ciudadanos, que se ha desmarcado de esta reforma tras haber pactado con los demás el texto en el Congreso un mes antes. Contra él han dirigido sus críticas los portavoces de PP, PSOE, Podemos, ERC y Compromís.

Por este último partido, Joan Baldoví ha asegurado que su grupo respalda la mejor reforma que era posible alcanzar con consenso y ha destacado este hecho: "Hemos sido capaces de firmar algo con el PP. Es importante poder decir esto".

Baldoví, que ha afeado a Ciudadanos que se "baje del autobús" del acuerdo tras firmarlo, ha subrayado la novedad de que las instituciones valencianas puedan participar en esa definición de las inversiones del Estado en la Comunidad, pero ha advertido de que la disposición tiene que ser aplicada. "Será una buena reforma si los partidos que hoy dicen sí, la cumplen en el futuro", ha dicho.

Por ERC, Joan Tardá ha expresado el apoyo a la iniciativa y a la Generalitat en todo lo que sean más recursos para la Comunidad Valenciana, que sufre un "empobrecimiento no atribuible a la falta de espíritu emprendedor y el dinamismo de sus sociedad" sino "el expolio que ha sufrido históricamente del Estado": infrafinanciación y desinversión. Son 6.000 millones anuales de déficit fiscal, según las cifras de ERC.

"BOTANIC PLUS"

Por Ciudadanos, Toni Cantó ha empezado su intervención recordando la famosa frase de "Blade runner" --"He visto cosas que no creeríais"-- para referirse a lo que ha llamado el 'Botànic plus': la suma del PP a los partidos que firmaron el pacto de gobierno valenciano, llamado del Botànic.

Según ha dicho, acordar con las formaciones independentistas es dejar que el presidente catalán, Quim Torra, decida el trazado del Corredor Mediterráneo que cruza la Comunidad Valenciana.

El diputado naranja ha calificado de "auténtico lastre" a los partidos de la Generalitat Valenciana, a los que les ha augurado que van a perder las elecciones del año que viene, y ha sentenciado que los déficits de la Comunidad Valenciana son tres: financiación, infraestructuras y "buenos políticos".

"Acaban ustedes de asistir al primer mitin del señor Toni Cantó como candidato a las elecciones valencianas", ha dicho al sucederle en el turno de palabra el diputado de Unidos Podemos Ricardo Sixto, muy crítico con la actitud de Ciudadanos ante esta reforma.

Su compañera de filas Ángela Ballester ha advertido de que su partido va a vigilar que se cumpla esta cláusula en los próximos Presupuestos que va a aprobar el Gobierno. "Detrás de este acuerdo está el pueblo valenciano, el tejido empresarial y la sociedad civil. Vamos a exigirles lo que ustedes han dicho que van a cumplir", ha dicho al PSOE.

CS, "RESERVA ESPIRITUAL DEL CONSTITUCIONALISMO"

Artemi Rallo (PSOE) le ha dicho a Toni Cantó que podía haber hecho la "representación" de hoy en la Comisión Constitucional de la semana pasada, en lugar de enviar a un diputado asturiano "a anunciar la nueva buena" de que no aprobarían la reforma.

"Ahora ya somos todos separatistas, el PP también. Ya son solo ustedes los únicos constitucionalistas, sólo Ciudadanos y Vox, la reserva espiritual del constitucionalismo español", ha añadido el portavoz socialista.

También el 'popular' Gerardo Camps ha cargado contra Ciudadanos, "una veleta en un día de viento racheado" y un "monumento a la incoherencia política" al haber cambiado de criterio. "No son ustedes creíbles", ha dicho a la formación naranja.

Camps, que ha reivindicado que fue el PP el que lanzó esta iniciativa hace siete años desde la Generalitat Valenciana, ha subrayado que esta cláusula no supone diseñar un mapa autonómico de inversiones porque, como ha sentenciado el Constitucional, las Cortes Generales no están obligadas a cumplir estas reservas estatutarias en los Presupuestos del Estado.