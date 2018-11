El Congreso vota la próxima semana una moción de Cs para rechazar indultos a los condenados por el 'procés'

El Pleno del Congreso votará la próxima semana una moción de Ciudadanos para rechazar la "impunidad" e instar al Gobierno a no indultar a aquellos líderes separatistas que acaben siendo condenados por los tribunales por su papel en el proceso independentista.

Esta moción es consecuencia de la interpelación urgente sobre esta misma cuestión que el diputado de Cs Nacho Prendes dirigió este miércoles a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en la sesión de control al Gobierno.

Delgado dijo desde la tribuna del hemiciclo que los líderes independentistas encarcelados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, en caso de ser condenados, también tienen derecho a ser indultados porque la vigente Ley de Indultos, que data de 1870, no hace excepciones, de forma que cualquier reo, por cualquier delito, puede ser indultado.

A través de su moción, la formación naranja pretende que el Congreso defienda que el principio de igualdad ante la ley como "regla básica del Estado social y democrático de Derecho" consagrado en la Constitución "exige desterrar cualquier atisbo de impunidad en el comportamiento de los responsables políticos".

En un segundo punto, la iniciativa plantea que el Congreso inste al Gobierno a "no conceder el indulto ni ninguna otra medida de privilegio a los que resulten condenados por el golpe separatista cometido en Cataluña durante los meses de septiembre y octubre de 2017".

Ciudadanos considera que la imagen y la credibilidad de la Justicia "ha venido deteriorándose" en los últimos años debido en parte a "la sensación de politización que tiene la ciudadanía respecto de los altos cargos del poder judicial".

Además, sostiene que "esa sensación tiene motivos para existir", ya que son los partidos políticos los que eligen a los veinte vocales que conforman el Consejo General del Poder Judicial. En su opinión, este sistema de nombramientos --para el cual se ha alcanzado un acuerdo esta misma semana-- "socava la independencia judicial", y esto "debilita grave y peligrosamente a uno de los poderes del Estado".

LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL QUEDA COMPROMETIDA

Por otro lado, Cs ha señalado que el Gobierno "actúa en ocasiones como censor del poder judicial" y "contradice diametralmente el criterio que éste había sentado". Como ejemplos, el partido naranja ha mencionado declaraciones que el Gobierno y el PSOE, singularmente el PSC, han hecho en favor de la concesión de futuros indultos a los responsables del "golpe de Estado" en Cataluña.

"Estas actuaciones comprometen gravemente el principio de independencia del poder judicial, en la medida en que se advierte de la posible inejecución de las sentencias que se pudieran dictar para el caso de que no resultasen alineadas con la estrategia política considerada más favorable para sus intereses políticos", ha criticado Ciudadanos.

La formación presidida por Albert Rivera ha recordado que la Constitución consagra el principio de independencia judicial y establece que resulta obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones judiciales.

Al hablar ahora de indultos, el Gobierno expresa su "voluntad de obviar la acción de la Justicia" y lo hace "con mucha antelación a la finalización de la causa", y de esa manera "alimenta la sensación de impunidad en aquellos que han perpetrado un gravísimo golpe contra nuestra democracia", ha añadido.

LOS PROCESADOS NO SE HAN ARREPENTIDO

Asimismo, Cs ha apuntado que en este caso los procesados "no han mostrado ningún tipo de arrepentimiento por los delitos de los que se les acusa" ni parece que "lo vayan a hacer en el futuro en caso de condena". "Antes al contrario, aseguran que no piensan asumir ninguna responsabilidad ni culpabilidad y que lo volverían a hacer", así que "no tendría mucho sentido suprimir o acortar las penas que los tribunales estimen razonables", ha argumentado.

Por último, Ciudadanos defiende en su moción que no se puede conceder un "acta de impunidad generalizada" a los líderes del 'procés' porque eso haría que los ciudadanos se pudieran sentir "discriminados y desamparados" al ver que estos políticos quedan libres de toda responsabilidad, "en un grave e irresponsable ejercicio de deslegitimación y voladura del sistema democrático".

Desde su punto de vista, el principio de igualdad ante la ley "exige desterrar cualquier atisbo de impunidad en el comportamiento de los responsables políticos, que deberán responder ante los tribunales por los posibles delitos cometidos como cualquier ciudadano, sin disfrutar de privilegios derivados de conveniencias políticas".