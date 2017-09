Concejala del PSC señalada por los carteles de Arran: "No me gusta que me señalen porque eso ya lo hizo Franco"

La edil ha realizado un símil entre la pegada de los carteles de Arran y la persecución a personas con otro "pensamiento político" durante el franquismo: "No me gusta que me señalen en ningún cartel porque esto ya lo hizo Franco cuando tenía 18 años", ha aseverado en declaraciones a La Sexta.

"No nos pueden señalar por pensar", se ha quejado, mientras explicaba que los socialistas defienden "la legalidad y la pluralidad democrática" para que se pueda negociar y llegar a un acuerdo que solucione la cuestión catalana.

En este sentido, ha contado que su hijo le pide que sea "más discreta" a lo que ella le responde que lo que hay que hacer es defender su causa: "Luché por las libertades en el franquismo y a los 60 (años) no me van a parar", ha recalcado.

FORCADELL TIENE QUE DEFENDER LA PLURALIDAD DEMOCRÁTICA

Por otro lado, se ha referido a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, que sobre estos carteles ha evitado mostrar una condena firme: "Creo que la presidenta del Parlament de Cataluña, que representa a una institución tan importante para los catalanes, tiene que defender la pluralidad democrática de pensamiento político de todos los catalanes", ha apuntado.

Asimismo, ha asegurado que, a su juicio, lo que "corresponde" a una situación como esa es la "objetividad política" y "no ir a polos extremos", como ha afirmado que se está haciendo. Además, se ha quejado de no haber recibido ningún tipo de "solidaridad" de ningún compañero de otros partidos independentistas: "Todos somos personas, vivimos en la misma ciudad y debemos respetarnos ideológicamente", ha concluido.