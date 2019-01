Comunidad Madrid estudiará la propuesta del taxi, pero no legislará para propiciar el "exterminio" de VTC

Así se ha manifestado Rollán en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno en alusión a la nueva propuesta que está ultimando el sector del taxi para elevar a la Comunidad y que pasaría por regular la precontratación temporal de los VTC, como el acuerdo que puso fin al conflicto en Cataluña.

Por su parte, Rollán ha asegurado que la Comunidad de Madrid no va a implementar un acuerdo como el de Cataluña. "No vamos a dar por bueno la precontratación con un límite mínimo de 60 minutos", ha aseverado."Estamos abiertos a hablar pero no a abordar algunas cuestiones que consideramos que lejos de mejorar el entorno lo único que generarían es un conflicto aún mayor", ha agregado el vicepresidente regional, quien ha subrayado que la precontratación es una de las "líneas rojas".

"UBERIZACIÓN DEL TAXI Y TAXIFICACIÓN DE UBER"

Rollán ha acusado a los representantes del sector del taxi, que, a su juicio, "cada día representan a menos taxistas", de "mantenerse en la misma posición férrea desde el minuto uno", y ha apostado por la "uberización del taxi y la taxificación de Uber".

En este sentido, ha recordado que el presidente del PP Nacional, Pablo Casado, "ha fijado tres líneas de actuación", que pasan por la "recentralización", porque "este es un asunto de todas las Comunidades Autónomas y, por lo tanto, se tiene que gestionar desde el ámbito del Gobierno de España"; por "hacer más competitivo" el sector del taxi y por "la creación de un fondo de compensación".

Así, ha apelado por establecer las condiciones para una "sana y lógica convivencia entre el sector del taxi y del VTC", y ha asegurado que "el colectivo de los taxistas está siendo víctima de la dejación de funciones del Ministerio de Fomento".

En alusión al Ayuntamiento de Madrid, Rollán ha dicho que se pueden "flexibilizar" las condiciones del taxi a través de la modificación de la ordenanza que regula el sector, para que los taxis puedan trabajar siete días a la semana, utilizar cualquier vehículo y aplicar bonificaciones y descuentos.

Rollán ha hablado de "politización" de las protestas porque, según él, ninguna de las asociaciones ha señalado al Ayuntamiento de Madrid como el responsable de las competencias de las que depende que sean más competitivos, mientras los manifestantes han recurrido al "asedio" a las sedes de la Comunidad y del PP, a la "persecución" de sus candidatos y al "escrache" al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

"Yo creo que alguno de los representantes del taxi tienen que centrarse más en defender los verdaderos intereses de los taxistas y dejar la política para quienes nos dedicamos a la política", ha aseverado.

También ha condenado el "secuestro" de las calles de Madrid, de las carreteras y de estaciones de Metro, mientras ha criticado que el delegado del Gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes, "ni está ni se le espera".

"Tienen todo el derecho del mundo a manifestarse como lo tiene todo el mundo, pero de manera ordenada, con las autorizaciones pertinentes, si no se produce un secuestro de la ciudad", ha señalado.