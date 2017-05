"Comunes" estarán con el Govern, aunque ven en el PDeCat un "obstáculo" para el referendo

El dirigente de los "comunes" Jaume Asens cree que el PDeCAT es un "obstáculo" para ampliar el apoyo social al referéndum de autodeterminación, sobre todo en el área metropolitana de Barcelona, aunque su partido "jamás se pondrá del lado del Gobierno del PP" en caso de "choque de trenes" entre el Govern y el Estado.

En una entrevista con Efe, Asens, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona elegido por la candidatura de Barcelona en Común, no descarta que se produzca una situación "inédita" de "colapso".

En este sentido, y ante la disyuntiva de un "previsible choque de trenes" institucional entre la Generalitat de Cataluña y el Estado, ha garantizado que los "comunes" nunca estarán "del lado del Gobierno del PP y de un Tribunal Constitucional que ha sido instrumentalizado y actúa como brazo ejecutor".

"Tenemos muy claro quién quiere poner urnas y estar del lado de la democracia y quién amenaza la democracia, quiere quitar las urnas y hacer callar a la gente. Y si se produce este choque, nunca estaremos del lado del Gobierno del PP", ha precisado.

En este sentido, y más allá de las "diferencias" con los "adversarios políticos", Asens ha señalado que la cuestión de fondo del proceso soberanista no es independencia "sí o no", sino "la democracia y la soberanía", que se enfrentan a un "Estado demofóbico" y a un Ejecutivo del PP que responde al "conflicto político" catalán con "incomprensión", "autoritarismo" y "abuso de poder".

"Nosotros no hemos venido a frenar un proceso de cambio -tanto en Cataluña como en España- y tenemos claro que, ante la duda, nos pondremos del lado de la democracia, de los derechos humanos, del diálogo y de la negociación", ha agregado.

El miembro de la coordinadora nacional del nuevo partido de los "comunes" ha apelado a ampliar el proceso soberanista entre las clases populares del área metropolitana de Barcelona, ya que de lo contrario es "muy difícil" sostener un "pulso" con el Estado de "estas dimensiones".

Sin embargo, Asens ve necesario para ello un "viraje" en el liderazgo político del proceso soberanista, ya que la antigua Convergència "ha sido una de las patas que ha sostenido el régimen del 78 durante años", es el partido de los "recortes" y está afectado por "casos de corrupción".

"El hecho de que el proceso soberanista esté liderado por un presidente de este partido es una dificultad y un obstáculo para ampliar las bases en la sociedad catalana", ha opinado.

Asens ha recalcado que para los "comunes" el debate de fondo no es tanto si el referéndum es pactado o no con el Estado, sino que este debe ser "eficaz", tener "garantías", cumplir con las "reglas democráticas" y contar con un reconocimiento internacional.

En este sentido, ha denunciado que aún planean "muchas incertidumbres" sobre el referéndum debido a la falta de información por parte del Govern, como son el censo que se utilizará, cuál debería ser el porcentaje para que tenga legitimidad el referendo o los órganos de control del proceso de votación.

Incertidumbres, también, sobre la propia pregunta, que para Asens debe ser "clara, concisa y sin ambigüedades" y, preferentemente, binaria, a diferencia de la consulta del 9N.

El dirigente de los "comunes" ha asegurado que la cúpula de los "comunes" no tomará la decisión de si apoyan o no un referéndum unilateral, sino que abrirán un amplio debate entre sus bases, por lo que no descartan mecanismos como la celebración de una consulta interna, como hará Podem.

En un momento en el que los partidos y entidades independentistas ya han comenzado su campaña por el sí pese a que el referéndum no ha sido convocado, Asens ha señalado que previsiblemente los "comunes" no se decantarán por ninguna de las opciones, sino que darán libertad de voto a sus militantes, dada las diferentes sensibilidades en el seno de la formación -federalistas, confederalistas e independentistas.

Tras constatar que la política española "se ha 'catalanizado' más que nunca", Asens ha hecho un llamamiento a reforzar y tejer nuevas alianzas en el resto del Estado, ya que de lo contrario ve "muy difícil que el proceso de cambio que se vive en Cataluña pueda ganar".

"El derecho a decidir cada vez tiene más apoyos en el resto del Estado, y lo que pase en Cataluña será básico para poder cambiar las cosas en el Estado. Es una necesidad mutua", ha dicho Asens, quien discrepa de la idea de que el Estado es "irreformable per se".