En Comú retira la moción con la que pretendía que el Congreso cerrara la puerta a la aplicación del artículo 155

En Comú Podem ha decidido finalmente retirar la moción que iba a someter a votación este martes en el Pleno del Congreso en la que pedía cerrar la puerta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución para hacer frente a la crisis creada en Cataluña tras el referéndum del pasado 1 de octubre.

La discusión en el hemiciclo ha coincidido en el tiempo con la comparecencia en el Parlament del presidente catalán, Carles Puigdemont, quien ha declarado la independencia pero la ha dejado en suspenso para intentar abrir una negociación con el Gobierno.

Una vez finalizado el debate en el Congreso, Domènech ha anunciado la retirada de la moción evitando así su votación. Lo ha hecho, según ha explicado, en aras del diálogo y alegando que no se había producido "una declaración unilateral de independencia" en el Parlament.

NO A MEDIDAS EXCEPCIONALES

El texto, que iba a ser el primero sobre Cataluña que se iba a votar en un Parlamento tras el referéndum del 1 de octubre, estaba abocado al fracaso porque PP, PSOE y Ciudadanos ya habían adelantado su rechazado al mismo en una sesión a la que no han acudido los diputados de ERC ni del PDeCAT.

La moción retirada rechazaba la aplicación de medidas excepcionales como la activación del artículo 155 o la proclamación del Estado de excepción y exigía al Ejecutivo poner "fin a todas las actuaciones excepcionales iniciadas contra Cataluña, por ser lesivas de los derechos fundamentales y suponer una invasión de las competencias propias de la autonomía".

Además, demandaba impulsar "un espacio de diálogo entre todas las fuerzas políticas, así como entre los gobiernos catalán y español, para encontrar la vía democrática que ponga fin a la larga crisis territorial".

También pedía la dimisión de Rajoy "por su nefasta gestión" de este tema y por ser el máximo responsable de las actuaciones de policiales del domingo 1 de octubre" y, en esta línea, perseguía que la Cámara Baja declararse que el Gobierno, "dirigido por su presidente, Mariano Rajoy, ha actuado de forma negligente ante la mayor crisis política desde 1978".

Durante su intervención en el Pleno, Domènech ha remarcado que "la declaración unilateral de independencia no es la solución pero tampoco lo será de nuevo responder a eso con más represión porque eso agrandará el conflicto y tensionará más la sociedad catalana y española".

Domènech, quien ha pedido al Gobierno del PP que dialogue y que, si no es capaz de hacerlo, se marche, ha avisado de que si no hablan "estarán actuando contra el bien de España" y ha reclamado también al PSOE que sea "parte de la solución" y no del "problema".

LÓPEZ LEVANTA A LOS SOCIALISTAS

La réplica se la ha dado el secretario de Política Autonómica del PSOE, Patxi López, quien ha puesto en pie a la bancada socialista criticando la indefinición de Podemos y sus confluencias con respecto a la independencia y recordando que muchos socialistas han dado la vida por defender la democracia.

"La situación es de extrema gravedad, no caben medias tintas, ponerse de perfil, ambigüedades, ni transacciones, solo posiciones claras y nítidas", ha aseverado López, quien ha aprovechado para replicar al secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, quien este lunes avisó al PSOE de que podría acabar siendo cómplice de más violencia si avalaba el 155.

"Dígale que los socialistas tenemos 138 años de historia, 138 años de sufrimiento, cárcel, exilio y destierro, 138 años en los que nos ha arrebatado la vida por defender la democracia. Nadie que tiene todo por demostrar puede darnos lecciones de nada", ha remachado López.

Además, ha pedido a En Comú que no busque a los socialistas en los "frentes", ha dejado claro que el PSOE no se cansará de pedir diálogo porque sólo de él puede surgir la solución y también ha garantizado que el PSOE no va a "fallar" a la sociedad catalana y española que está exigiendo esa negociación.

NO SE MOFEN DEL ORADOR

En nombre de Ciudadanos, su portavoz Juan Carlos Girauta, ha dedicado su intervención en atacar a Domènech y a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de haber comprado el discurso independentista y la "pesadilla totalitaria" que está llevando a cabo el "nacionalpopulismo más reaccionario de Europa".

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha tomado la palabra para pedir respeto al orador. "He de velar por la buena imagen de la Cámara y algunas de sus señorías se tiene que plantear un cambio de actitud porque no se pueden hacer mofas ni burlas de quien está hablando", ha avisado. "Están dando un golpe de Estado en mi ciudad, a lo mejor que me excitado más de la cuenta", ha comentado Girauta desde la tribuna.

La 'popular' Alicia Sánchez Camacho también ha reprochado a Domènech que dé legitimidad al "fraude, la farsa y el pucherazo" que, a su juicio, supuso el referéndum del 1 de octubre y ha recriminado a Colau que no diera facilidades para acudir a la manifestación del pasado domingo en Cataluña.

PNV: ESTO NO TOCABA HOY

También ha preguntado a En Comú, que dónde estaba durante todos los años en los que el PP ha estado defendiendo la necesidad de diálogo en Cataluña para frenar el independentismo. "Mientras yo pedía diálogo hacían escraches en mi casa", ha dicho, denunciando que algunos sólo defienden los "derechos fundamentales de una parte" y subrayando que no les van a "permitir" que se equipare a "los golpistas" con el Gobierno "legítimo" de Rajoy.

Por último, desde el PNV, Aitor Esteban, ha señalado que la moción de En Comú no era "oportuna" y que no era el día para pedir la apertura de un diálogo y a la vez criticar la actuación de Rajoy, sino para favorecer la distensión". Según Esteban, hasta Puigdemont ha hecho del diálogo su principal mensaje de este martes.