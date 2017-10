En Comú ve "claro" que "no hay DUI" y denuncia la "irresponsabilidad brutal" del Gobierno por seguir con el 155

"Es absolutamente injustificable", ha sentenciado el también líder del nuevo partido Catalunya En Comú en declaraciones a los medios en el Congreso. "No sé si estamos ya ante un problema de incomprensión epistolar, indigna en estos momentos", ha apostillado.

Según Domènech, la carta que ha enviado Puigdemont al Gobierno, como respuesta al requerimiento para que aclarara si había declarado o no la independencia y para que volviera a la legalidad, "dice claramente que apuesta por el diálogo y que no hay ninguna declaración unilateral de independencia (DUI) en juego".

"Después de esta respuesta no entendemos que el Gobierno siga en aplicando el 155 ante una DUI que no se ha producido. Si se justifica esa aplicación con un DUI que no se ha producido, es absolutamente de una irresponsabilidad brutal", ha denunciado, para añadir que eso tendrá efectos ante la población de Cataluña".

"Esto creará una incomprensión masiva ante la población de Cataluña", ha avisado, al tiempo que ha insistido en que "seguir con el género epistolar en lugar de hacer reuniones de una vez es también absolutamente incompresible".

"QUE RAJOY LLAME A PUIGDEMONT"

Así, ha manifestado que si este "no es el momento para que Rajoy llame a Puigdemont y puedan quedar" y hablar, "aunque no sea para ponerse de acuerdo", no sabe cuál puede ser. "Que alguien pretenda suspender el autogobierno de Cataluña diciendo que ha pasado algo que no ha pasado, eso es absolutamente incomprensible ante toda la ciudadanía", ha insistido.

Además, ha señalado que está a la espera "de saber cómo va a reaccionar el PSOE" y de si "van a legitimar la aplicación del 155 ante algo que es evidente que no se ha producido". "Estamos ante un apoyo del PSOE irresponsable para el futuro de Cataluña y de España", ha señalado.