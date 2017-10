Compromís pide reformas para que el Gobierno no haga "uso político" de su poder para suspender normas autonómicas

La propuesta, que se debatirá en el Pleno del martes, es consecuencia de la interpelación de este partido al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el Pleno anterior. El diputado alicantino de Compromís Ignasi Candela acusó al Ejecutivo de abusar de su capacidad para que el TC suspenda una norma mientras resuelve el recurso contra una ley de una comunidad.

Según expuso, cuando el Gobierno negocia con una comunidad para evitar el litigio no lo hace en pie de igualdad sino que "plantea un chantaje": si no hay pacto y presenta recurso al TC, pedirá la suspensión de la ley, que esta puede prolongarse muchos meses.

Candela aseguró que en 2016, el TC se retrasó de media 668 días en el caso de recursos de inconstitucionalidad y en el de los conflictos de competencia, el retraso medio fue de 1.491 días.

QUE SE USE CON "PROPORCIONALIDAD"

Tras estas críticas, Compromís ha presentado una moción para que el Congreso inste al Gobierno a tomar medidas. Empieza pidiendo que el Gobierno use con "proporcionalidad" esta capacidad para suspender normas y termina exigiendo una reforma de la legislación para que no se use ese artículo 161.2 de la Constitución "con finalidades políticas".

El partido reclama que el Gobierno sólo pueda invocar este artículo sólo cuando la aplicación de la norma autonómica pueda producir un daño irreparable de no suspenderse. También exige Compromís que no pueda ser "un instrumento de presión política" a las CCAA, "dado el grave perjuicio al autogobierno que ello supone".