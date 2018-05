Compromís, insatisfecha con la rebaja de prisión a Costa y Correa que no le "sorprende" tras las multas "irrisorias"

Así lo ha indicado Àlvaro en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics en la que ha reconocido que esta decisión de pedir menos penas de prisión "no le sorprende". "Ya mostramos nuestra decepción después de que ciertos empresarios reconocieran en la Audiencia Nacional que habían financiado ilegalmente al PP y las multas fueron irrisorias, por lo que no me sorprende la rebaja de penas", ha manifestado.

No obstante, ha puntualizado que la Justicia "está ahí y hay que acatarla". "Puedo sentirme decepcionada, pero no soy quién para cuestionar esa rebaja de penas que a mí personalmente no me satisface, pero que no me sorprende tras las multas poco elevadas", ha señalado.