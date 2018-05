Compromís reitera su apoyo a Sánchez, pero cuestiona que no quiera negociar la moción y le pide "un poco de humildad"

En los pasillos del Congreso, Baldoví ha subrayado que su partido es "coherente" y que respaldará "cualquier moción que sirva para apartar a Rajoy y a su partido corrupto de las instituciones", y de ahí su voto favorable a la moción de Sánchez. Ahora bien, ha aconsejado al PSOE que siga el ejemplo del actual Gobierno valenciano en el que "se vota con acuerdos, consensos y pactos".

"Yo les diría que jugaran menos a corto y más a largo", es decir, pactar con aquellos partidos que van a apoyar a su líder en la moción de censura. "Porque si no, no me imagino que con 84 votos se puedan sacar adelante cosas", ha comentado, recordando las más de 200 iniciativas que han salido adelante en la Cámara Baja sin el apoyo del PP. "Hay margen para poder sacar cosas", ha insistido.

Preguntado sobre si Compromís prestaría sus cuatro diputados para una hipotética moción instrumental de censura de Ciudadanos, Baldoví ha respondido que ésa es una cuestión que tendrían que valorar "como cualquier propuesta", pero de entrada ha subrayado que el partido naranja "quema todos los puentes que hay a su alrededor" y que ahora sólo se plantean respaldar a Sánchez porque su principal objetivo es que Rajoy no siga en Moncloa "ni un minuto más".