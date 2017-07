Compromís cree que tras el paso de Rajoy por el juzgado hay "más dudas" sobre si conocía la 'caja B'

En una rueda de prensa en el Congreso, Baldoví ha señalado que, aunque Rajoy "llevaba la lección bien aprendida" y se ha afanado en "desligar su actuación y sus responsabilidades políticas de las económicas, sigue habiendo "sombras de duda" y "zonas oscuras que no ha sabido aclarar".

Así, Baldoví ha mostrado su extrañeza por el hecho de que Rajoy presuma de haber decidido que 'Génova' dejara de contratar con el presunto cabecilla de 'Gürtel', Francisco Correa, pero no investigara cuando se le advirtió de que éste estaba usando el nombre del partido para determinadas operaciones o cuando reapareció en el caso de los trajes del expresidente valenciano Francisco Camps.

LA FACTURA DEL VIAJE A CANARIAS

También ha llamado la atención sobre que el presidente no haya sabido aclarar por qué el PP le pagó un "viaje privado" a Canarias tras perder las elecciones generales de 2004. "No hay ningún partido que pague viajes privados sus presidentes y, si fue así, no sé por qué el PP no ha sacado ya la factura".

Según Baldoví, el momento de su declaración en el que Rajoy se ha mostrado "más nervioso" y en el que se han apreciado "evidentes contradicciones", ha sido cuando un abogado le ha recordado su intercambio de mensajes con Bárcenas.

Además, ha apuntado que "cuesta mucho entender" que una persona que se encarga de una campaña electoral --Rajoy dirigió la del PP en las generales de 2000-- "no sepa su presupuesto ni de dónde viene el dinero".

LAS PRISAS DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Por otra parte, el portavoz de Compromís ha aprovechado para criticar al presidente del tribunal de 'Gürtel', Ángel Hurtado, por cómo ha dirigido la sesión. "Parecía que tenía el coche apartado en doble fila; tenía una prisa enorme para que terminara la declaración", ha dicho.

Y también ha censurado las "ayudas" que ha tenido Rajoy, como el hecho de que se le haya situado en una mesa al mismo nivel que el tribunal o que se le haya permitido entrar por el garaje a la Audiencia pudiendo así evitar el 'paseíllo' que han de hacer el resto de testigos.