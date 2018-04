Política

http://www.teinteresa.es/politica/Compromis-Gobierno-suspender-Arabia-Saudi_0_1996000832.html

Compromís exige al Gobierno suspender la venta de armas a Arabia Saudí: "No se puede anteponer el amiguismo"

Compromís ha registrado este viernes en el Congreso una proposición no de ley en la que pide al Gobierno de Mariano Rajoy que embargue la venta de armas a Arabia Saudí, en consonancia con la resolución, no vinculante, aprobada por el Pleno del Parlamento europeo el pasado mes de noviembre. "No puede anteponer el amiguismo al cumplimiento de la ley", enfatiza.