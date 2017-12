Compromís exige que se aplique en la Comunitat el artículo 156 de la Constitución y acusa a Montoro de "desconocerlo"

Para la miembro de Compromís y secretaria Autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, "se trata de utilizar las leyes según les conviene. Nos amenazan con intervenir nuestra autonomía si no cumplimos con la regla de gasto, si no cumplimos con los objetivos de déficit y de deuda o si no reducimos nuestro periodo medio de pago a proveedores. Le recordamos al Gobierno central que con los valencianos las valencianas no se cumple la Constitución" y ha recalcado que para exigir el cumplimiento de la normativa "hay que empezar cumpliéndola uno mismo".

"El artículo 156 dice que las comunidades autónomas deben gozar de autonomía financiera para el desarrollo de sus competencias y asegura la solidaridad entre todos los españoles, pero Montoro parece que desconoce la redacción de ese artículo", ha dicho, para añadir que la Generalitat es la primera que quiere cumplir con la Ley de Estabilidad, "pero sin los recursos necesarios para hacerlo no podemos cumplir".

"El Estado es quien nos exige cumplir con la ley y al mismo tiempo quien nos lo impide. Es un círculo vicioso y perverso", ha resumido. En esta línea, ha añadido que "todos los estudios avalados con datos del propio Ministerio de Hacienda" demuestran que la Comunitat está infrafinanciada "y aún así seguimos generando déficit".

Asimismo, ha insistido en que la falta de recursos "afecta directamente a la calidad de los servicios públicos que presta la Generalitat y aún así nos exigen más recortes, más ajustes". "Nuestro problema no es un problema de gasto, gastamos poco y bien. Nuestro problema es un problema de ingresos. No ingresamos lo que nos corresponde con el actual sistema de financiación y eso castiga especialmente nuestra autonomía", ha subrayado.

La secretaria autonómica de Hacienda, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, "aplaude la amenaza de Montoro en lugar se situarse al lado de los valencianos y exigir lo que nos corresponde en justicia" y ha lamentado que el año acaba "y ni hay sistema de financiación nueva ni propuesta firme por parte del Estado". "Aún estoy esperando oír a algún dirigente del PP valenciano una queja al respecto", ha criticado y lo ha calificado de "incomprensible".

La responsable autonómico ha incidido en que el Ministerio de Hacienda "acaba de desbloquear el convenio económico con la Comunidad Foral de Navarra semanas después de la aprobación en el Congreso del nuevo cupo vasco y del desbloqueo de la reforma del Estatuto canario".

"El gobierno está vinculando la reforma del sistema de financiación a las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, lo que nos parece un auténtico chantaje. Pactar un sistema de financiación que haga justicia al País Valenciano no puede ser fruto de un mercadeo entre partidos y del intercambio de votos", ha advertido.