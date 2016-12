El Comité Federal del PSOE de enero fijará la fecha "orientativa" del congreso

El portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, ha anticipado hoy que el Comité Federal que se celebrará el 14 de enero fijará una fecha "orientativa" del próximo congreso federal, aunque será en otra reunión extraordinaria del máximo órgano cuando se convocará formalmente.

Jiménez ha trazado la hoja de ruta orgánica del PSOE en una rueda de prensa en la sede de Ferraz para hacer balance del ejercicio que ahora acaba.

Aunque la gestora aprobará la fecha en los próximos días, Jiménez ha confirmado que será el 14 de enero cuando se reúna el Comité Federal y en esa cita, se hará una propuesta "orientativa y tentativa" de la fecha del congreso y de las primarias en las que se tiene que elegir al secretario general y a la nueva dirección.

El máximo órgano socialista también dará luz verde al calendario preparatorio del congreso y a las conferencias sectoriales que están previstas antes de la asamblea para definir los cimientos del nuevo proyecto del partido.

Será en otro Comité Federal, de carácter extraordinario y aún sin fecha, cuando se concretará formalmente cuándo tendrán lugar las primarias y el congreso ordinario, ha explicado Jiménez.

No ha querido anticipar más detalles, si bien ha reafirmado que la predisposición es que el congreso sea antes de verano, como ya dijo el presidente de la gestora, Javier Fernández.

Hasta que se apruebe la fecha definitiva, Jiménez ha asegurado que "el partido tiene que orientarse fundamentalmente en el trabajo institucional para volver a aparecer ante la ciudadanía como un proyecto ganador y de gobierno".

"No se trata de aspirar solo a ganarnos a nosotros mismos y de ser los primeros entre los que pierden. Se trata de ganar y sentar las bases de un nuevo proyecto político para dar, de nuevo desde el Gobierno, transformar España", ha deseado.

Según el portavoz de la gestora, a la hora de organizar el congreso, "tan importante son las bases políticas para el nuevo tiempo como los equipos que lo van a llevar a la práctica".

"Esas dos tareas queremos afrontarlas con rigor y seriedad y pensando en el partido", ha remarcado.

Jiménez ha manifestado que no le corresponde a él decir si el ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez va a dar el paso o no de volver a aspirar a liderar el partido.

"Deben preguntárselo a él para saber si lo hará o no", se ha limitado a responder el portavoz socialista en el Parlamento andaluz.

Tampoco ha querido responder a si prevé que habrá más de un rival que concurra a las primarias -"no sé los calendarios que maneja nadie"-, ni si la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se presentará.

Después de la tensión que ha habido en el PSOE en los últimos meses, en especial con la dimisión de Sánchez como secretario general el pasado 1 de octubre, Jiménez ha observado que se está logrando una "normalización" de la labor política e institucional y los ciudadanos lo están percibiendo.

"En algunas encuestas se empieza a poner en valor. Parece que la tendencia es de una recuperación del voto y de respaldo al PSOE", ha destacado Jiménez.