La Comisión del 155 comenzará el 15 de enero con la comparecencia del comisionado del 155

La mesa considera que con Villòria no es necesario llamar a secretarios de consellerias

La Comisión del 155 del Parlament comenzará el próximo martes 15 de enero con las comparecencias del Comisionado para el Despliegue del Autogobierno y Contra los Efectos del 155, Pau Villòria, y el catedrático de derecho de la Universitat de Barcelona (UB) Joan Vintró, que están citados como expertos, han explicado fuentes parlamentarias.

Villòria fue nombrado por el Govern el 26 de junio del año pasado para analizar los efectos que había tenido la intervención de la autonomía catalana entre octubre de 2017 y junio de 2018.

Fue el encargado de elaborar el informe de la Generalitat sobre los efectos del 155, en el que afirma que durante 218 días la aplicación de este artículo tuvo un impacto negativo de 1.800 millones de euros en las cuentas de la administración catalana.

El informe también señala que por el 155 se cesaron 234 cargos de la Generalitat, entre ellos el presidente y todos los miembros del anterior Govern, que supuso "casi anular la capacidad financiera y de ejecución presupuestaria de la Generalitat", y que provocó la paralización de la actividad del Parlament: decayeron 46 iniciativas legislativas.

Joan Vintró está citado como experto por ser catedrático de Derecho Constitucional y ser el redactor del recurso que presentaron Unidos Podemos y En Comú Podem ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la aplicación del 155.

Además, fue uno de los miembros del 'Grupo de académicos y profesionales para el seguimiento de la jornada del referéndum' que nombró el Govern para supervisar que el referéndum del 1-O se celebrara con garantías.

LOS EXCONSELLERS

Las mismas fuentes han concretado que la mesa de la comisión se reunió antes de las fiestas navideñas para fijar estas comparecencias y las de los exconsellers encarcelados que tendrán lugar el 22 de enero.

La mesa decidió citarlos en las primeras sesiones de la Comisión porque "todavía están en Barcelona y porque todavía no habrá comenzado el juicio", así no habrán sido trasladados a Madrid para ser juzgados ante el Tribunal Supremo y la comisión no interferirá en el proceso.

Tras la decisión, tal y como adelantó Europa Press, el presidente del Parlament, Roger Torrent, el 27 de diciembre, remitió un escrito al Supremo informando de la decisión de la comisión de pedir su comparecencia en el Parlament, pero el Alto Tribunal no tiene un plazo límite para responder al escrito del presidente.

En esa carta dirigida al juez del Supremo Manuel Marchena, Torrent le planteaba dos posibilidades para poder comparecer: hacerlo personalmente o de forma telemática desde prisión.

"Ha sido citados a la Comisión como testigos y tiene la obligación de comparecer", han explicado las mismas fuentes que no quieren especular sobre si el Tribunal Supremo les permitirá hacerlo ni sobre si, en caso de permitirlo, lo hará en un formato o en otro.

FORMATO DE COMPARECENCIAS

En esta comisión están presentes los grupos parlamentarios de JxCat, ERC, los comuns y la CUP; el PP acudió a la constitución de la comisión; el PSC a la constitución y a la sesión que abordó el plan de trabajo y Cs no acudió a ninguna de las sesiones.

Los socialistas reprocharon tras la última reunión de la comisión que se buscaban intereses "partidistas" y esgrimieron como motivo de su argumento que no se había llamado a comparecer a los secretarios de los departamentos de la Generalitat, pese a ser parte afectada por el artículo 155.

Fuentes parlamentarias han replicado en declaraciones a Europa Press que la mesa de la Comisión del 155 decidió no incluirles en las comparecencias porque Villòria había concretado en su informe cómo había afectado a las consellerias la intervención del autogobierno catalán y entendieron que no era necesario que comparecieran para relatarlo.

Así, los socialistas --que anunciaron su voluntad de no participar más en la comisión-- y los populares --que directamente no se personaron en la última sesión de trabajo-- podrían participar si así lo desean de la comisión en adelante simplemente presentándose a ella.

Caso diferente es el de Cs que, al no haber participado en la sesión constitutiva de la comisión, para participar de ella deberían introducir en el Parlament un escrito solicitándolo explícitamente.

Si el Supremo permite que los exconsellers encarcelados comparezcan por vía telemática se ordenarán sus comparecencias, cada grupo realizará sus preguntas y cada conseller contestará uno a uno a los grupos representados en la cámara.

El próximo martes, tras las primeras comparecencias está previsto que la mesa de la Comisión se reúna con el letrado asignado por el Parlament para diseñar el calendario de las futuras comparecencias entre las que se cuentan las del expresidente Mariano Rajoy y la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otros.