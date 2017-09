La Comisión Europea: "El respeto de la Constitución española es el punto de partida de todo debate"

El primer vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha avisado este viernes de que no caben "malos entendidos" en cuanto a la posición de Bruselas con respecto al desafío independentista en Cataluña y ha dejado claro que el respeto a la Constitución española es "el punto de partida de todo debate" sobre esta cuestión.

"Lo repetiré 50 veces si hace falta, lo que dice la Comisión Europea es que esperamos de los Estados miembros y de sus ciudadanos el respeto del orden constitucional en nuestros Estados miembros", ha respondido Timmermans en una rueda de prensa, al ser preguntado por la posición de Bruselas sobre el referéndum del 1 de octubre.

Timmermans ha dicho "no tener ganas" de entrar en el debate sobre las diferentes interpretaciones dadas a las palabras del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, sobre el reconocimiento a un hipotético referéndum legal, pero ha sido firme respecto a que "no puede haber malos entendidos" y a que la posición comunitaria no ha cambiado.

"Está claro que para la Comisión y para su presidente, para no crear equívocos, el respeto de la Constitución española es el punto de partida de cualquier debate", ha remachado. Y ha añadido: "Pedimos el respeto de la Constitución de nuestros Estados miembro".

El político holandés se refería así a la polémica suscitada la víspera por unas palabras de Juncker en una entrevista con Euronews, en donde dijo que si algún día "ve la luz" un 'sí' a la independencia de Cataluña, respetaría la elección, aunque dejó claro que el Ejecutivo comunitario se atendrá siempre a lo que diga el Tribunal Constitucional.

"En lo que a las relaciones con la Unión Europea se refiere, debemos esperar de todos los actores en todos los Estados miembros que respeten el orden constitucional del Estado miembro del que son parte. Y eso es lo que el presidente dijo cuando se le preguntó", ha insistido Timmermans.

Timmermans ha sido preguntado también por la llamada al diálogo de la carta de dirigentes independentistas y de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con copia al Rey Felipe VI, a lo que el responsable comunitario ha dicho no conocer la iniciativa y no tener nada que decir.

RESPETO AL TC, PRECONDICIÓN

Más tarde, también se ha pronunciado el portavoz jefe de Juncker, Margaritis Schinas, quien ha defendido que desde Bruselas han sido "muy claros" sobre la cuestión independentista, y que "todo el mundo lo entendió, con la excecpión de la gente que no quiere entenderlo en ningún caso".

"La decisión del Tribunal Constitucional deberá ser respetado en cualquier caso antes de que ningún resultado, de ningún posible referéndum, pueda ser aceptado o considerado", ha aseverado Schinas, sobre el sentido de las palabras de Juncker.

"Solo si esa condición se cumple, que las decisiones del TC y del parlamento español sean respetadas, entonces un resultado puede ser respetado", ha continuado.