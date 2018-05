Comín descarta dimitir porque no garantizaría la mayoría al no hacerlo Puigdemont

Lo ha explicado en una entrevista en 8tv recogida por Europa Press, después de que la Justicia belga haya descartado entregarlo a las autoridades españolas --junto al resto de exconsellers en Bélgica--, lo que podría implicar que pierda el voto delegado en el Parlament.

Comín considera que él y Puigdemont quedarán en la misma situación, porque está convencido de que el tribunal alemán rechazará su extradición y, como defiende que el expresidente no debe dimitir para mantener la posibilidad de ser investido en el futuro, tampoco tendrían la mayoría aunque él hubiera renunciado.

Ha asegurado que él estaría dispuesto a dimitir si su renuncia fuera útil y garantizara esta mayoría, pero que ve que en la actual situación no tiene sentido: "Mi renuncia sola no resuelve nada", y Puigdemont no debe renunciar por razones políticas", ha insistido.

Comín pidió delegar el voto en los plenos mientras tenía medidas cautelares que le impedían salir de Bélgica y, por tanto, asistir a las sesiones, pero con la denegación de la extradición estas medidas cautelares han dejado de aplicarse.

El PP ya ha registrado en el Parlament una petición para revocar la delegación de voto de Comín, y la líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, también ha anunciado que su grupo lo pedirá a la Mesa.

REPETIR COMO CONSELLER

Preguntado por si aceptaría repetir como conseller, Comín ha señalado que aborda el asunto con el nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, pero ha descartado posicionarse para centrarse en la resolución de la Justicia belga.

Sobre Torra, ha destacado que lo conoce desde hace años y ha asegurado que no es racista, sino que sus comentarios respondían a un estilo periodístico: "Si están más felices abrazando la idea de que es racista, allá ustedes. Prefieren falsear la realidad porque les hace más fácil defender su postura, aunque me parece una forma poco robusta de hacerlo".

La Justicia belga ha descartado entregar a Comín y a los también exconsellers Lluís Puig y Meritxell Serret a las autoridades españolas por un defecto de forma en la orden de detención emitida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que "es un error de forma a consecuencia de un problema de fondo", según Comín.