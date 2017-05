Comienzan las votaciones en las agrupaciones socialistas para elegir nuevo secretario general del PSOE

Las bases del partido deberán elegir entre la actual presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; el exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez; o el exlehendakari Patxi López, los tres candidatos que comparecen a las primarias.

La gestora que actualmente dirige el partido ofrecerá a las 15.00 horas un avance de la participación en las elecciones primarias y el escrutinio de los votos comenzará a las 21.00 horas. Los resultados se irán volcando en la página web del PSOE (www.psoe.es).

El partido ha recordado que, para votar, no basta con llevar el carné de militante del PSOE, puesto que, al no llevar fotografía no es un documento válido para identificarse en estas primarias. Por ello, para ejercer el derecho a voto es necesaria la presentación del DNI, pasaporte o carné de conducir.