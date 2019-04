Comienza hoy en Sevilla el juicio contra el hombre acusado de asesinar a su mujer en Alcolea

En la primera sesión de este juicio está previsto que se constituya el jurado popular, se presente las alegaciones previas por las partes personadas en este procedimiento y se realice la declaración del acusado. En los días siguientes, comparecerán los testigos y los peritos.

Cabe recordar que en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público reclama para el acusado, por un delito de asesinato con la agravante de parentesco, 20 años de prisión y el pago de una indemnización total de 10.000 euros a los padres y de 60.000 euros a la hija de la víctima, así como que se le imponga la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad según lo previsto en los artículos 55 y 56.3 del Código Penal durante el tiempo de la condena.

La Fiscalía relata en su escrito que el acusado estaba unido sentimentalmente con la fallecida desde el año 2000, relación fruto de la cual tuvieron una hija, y señala que, durante todos estos años, la convivencia entre la pareja "ha sido aparentemente buena hasta que, en los últimos meses", la víctima decidió dar por terminada la relación "por haber conocido a través de Internet a otra persona".

Según el Ministerio Público, esta decisión "no fue compartida" por el investigado, que "no aceptaba la nueva vida" de la fallecida, "de modo que, conforme iban pasando los días, iba sintiendo mayores celos y no se resignaba a dar por terminada la relación y separarse en consecuencia de su hija".

Así, la Fiscalía precisa que los hechos habrían tenido lugar sobre las 16,30 horas del 16 de abril de 2017, cuando, "tras planear previamente acabar con la vida" de su pareja, el acusado telefoneó a una vecina del pueblo "con la finalidad de dejar sobre las 18,00 horas a su hija menor con ella".

Sobre las 18,20 horas, el acusado regresó al domicilio familiar y, viendo que la fallecida se disponía a abandonar la casa, "se dirigió hacia ella por detrás y, con clara intención de quitarle la vida, haciendo uso de un cordón de zapatos, la agarró por el cuello, apretándolo con fuerza y anudándolo por la parte posterior del cuello", tras lo que, "con el mismo mecanismo, cogió un segundo cordón".

El escrito agrega que, "una vez asegurado que no podría oponer resistencia, al hallarse tumbada en el suelo", el acusado "le colocó una bolsa de basura en la cabeza que sujetó y cerró con un tercer cordón", y seguidamente "la introdujo en una maleta", se dirigió en su vehículo hacia una zona de explotación agrícola y la arrojó a un arroyo seco, "ocultando la maleta con gran cantidad de ramas secas para evitar" que fuese descubierta.

En este punto, el Ministerio Público señala que, sobre las 21,00 horas y "tras haber limpiado los restos de sangre que se hallaban en la vivienda", el acusado regresó a recoger a su hija, "haciendo ver a continuación y en días posteriores a todos los vecinos y familiares que su mujer lo había abandonado y se había fugado con su nueva pareja".

El 23 de abril de 2017, y según el relato de la Fiscalía, una hermana de la víctima denunció su desaparición, de forma que, tras la investigación policial y judicial y después de procederse a la entrada y registro de la vivienda familiar, el acusado "decide acabar con su vida y se autolesiona", siendo ingresado en el Hospital Virgen Macarena, "donde finalmente, tras ser consciente de que era el único sospechoso de la muerte, cuenta cómo sucedieron los hechos y dónde se encontraba el cadáver".