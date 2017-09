Collboni (PSC) dice que Barcelona acatará la legalidad y no actuará en contra de resoluciones judiciales el 1-O

El segundo teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), ha institido este miércoles en que el Ayuntamiento acatará la legalidad y no irá en contra de resoluciones judiciales durante la jornada del referéndum previsto para el 1 de octubre.

Tras presentar una convocatoria de subvenciones para fomentar la creación de proyectos artísticos emergentes de artes escénicas, se ha referido al "espectáculo lamentable" que, a su juicio, se da este miércoles en el pleno del Parlament con la previsión de aprobar la ley del referéndum.

Después de que la alcaldesa, Ada Colau (BComú), se mostrara favorable este martes a ceder espacios de titularidad municipal para la celebración del referéndum, Collboni ha dicho: "Nosotros como PSC. Desde la institución hemos dicho que siempre cumpliremos las leyes y las resoluciones judiciales".

"Como gobierno, como institución y como ayuntamiento nosotros no participaremos en ninguna actuación que no tenga cobertura legal y que vaya en contra de resoluciones judiciales. Hemos sido sido muy claros y la alcaldesa también lo ha dicho", ha recalcado.

Collboni ha defendido que "las posiciones políticas de miembros del Govern son personales de miembros del Govern, cada uno tiene su posición" y se tienen que respetar todas, considera.

"Pero cuando hablamos como institución no podemos decir otra cosa no podemos hacer nada que no tenga cobertura legal o que vaya en contra de resoluciones judiciales", ha añadido.

Preguntado por la legalidad que defienden los promotores de la ley del referéndum, Collboni ha respondido que no habrá dudas una vez salga a la luz todo el contenido de la normativa y los servicios jurídicos del Ayuntamiento se pronuncien también.