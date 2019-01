Colau visita a los presos y llevará al pleno una declaración contra el juicio del 1-O

En declaraciones a los periodistas ante el centro penitenciario y con el teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Jaume Asens, Colau ha concretado que le parece importante impulsar, "a las puertas de este juicio, este posicionamiento solamente de rechazo y condena porque es un proceso que no tiene garantías".

Colau cree que, al margen de las movilizaciones que lideren las entidades y la sociedad civil, la institución de la capital catalana tiene que fijar un posicionamiento "en contra de la vulneración de derechos" que están sufriendo los presos.

Ha explicado que ha pedido "personalmente como alcaldesa" visitar a los encarcelados de Lledoners y al resto de dirigentes presos en otros centros antes de que los trasladen a Madrid para la vista --el Tribunal Supremo ha pedido que se lleve a cabo antes de finalizar enero--.

"Me parecía importante venir antes de que se produjera este traslado, para trasladarles institucionalmente nuestro apoyo ante lo que es una gravísima vulneración de derechos fundamentales", ha subrayado.

Ha defendido que el sentimiento mayoritario de la población tanto en Barcelona como en Cataluña sea o no independentista es el de "rechazo a una situación injusta a la que no hay que acostumbrarse".

Ha insistido en que el juicio no se produce "en condiciones justas y se basa en acusaciones infundadas y desproporcionadas", algo que quería transmitirles personalmente a los encarcelados, así como la iniciativa que quiere impulsar en el pleno del Parlament, que se ha comprometido a transmitir a todos los grupos municipales.

LOS PRESOS Y SU TRASLADO

Ha explicado que ha visto a los presos "fuertes, firmes e indignados con un juicio que se producirá en condiciones que no son justas", y ha asegurado que no tendrán las mismas condiciones de defensa que el resto de presos.

"Están mucho más limitados con esta situación de prisión preventiva y, por tanto, están indignados, pero a la vez también les hemos visto con ganas de encarar esta nueva fase para poder explicar su versión", ha concretado, y ha tachado la situación que sufren de abuso de poder.

En el mismo sentido, Asens ha explicado que con su traslado en enero se está produciendo "una anomalía: les están citando para un juicio cuando ese juicio no tiene fecha. No tiene sentido que se ordene su traslado cuando todavía no ha acabado el trámite de adecuación del escrito de defensa ni fecha señalada".

"Es una anomalía más de la absurdidad de un traslado que es innecesario, en estas condiciones y de forma tan precipitada" y ha explicado que el traslado se produce en furgoneta, que algunos presos como el exconseller Joaquim Forn se marea y que deberían poder acudir al Supremo en Ave, algo que afirma que sería menos costoso.

Preguntada por qué sucederá con la campaña electoral a las municipales, Colau ha respondido que harán todos los esfuerzos para que pueda ser un candidato "con todas las garantías dentro de la situación, para que pueda ejercer sus derechos en lo que dependa" del Ayuntamiento.