Colau llama a la unidad de las izquierdas para ganar en las municipales y europeas

La alcaldesa de Barcelona y coordinadora nacional de CatComú, Ada Colau, ha llamado este viernes a las izquierdas a estar "más unidas que nunca" para ganar las elecciones municipales y europeas previstas para 2019.

En las Jornadas 'Nou Curs Polític' que los comuns celebran este viernes y sábado en la Universidad Pompeu Fabra (UPF), ha puesto como ejemplo la política italiana donde se ha impuesto el "fascismo" ante unas izquierdas que cree que no han sabido plantear proyectos económicos alternativos y creíbles.

En contraposición a los sucedido en Italia, ha puesto como ejemplo "las ciudades del cambio que han sabido tejer alianzas, y han hecho políticas para cambiar la realidad" en muchos aspectos de la sociedad española.

"Hemos aguantado y somos referentes. Mientras las políticas macro estaban más tensas, con un PP durísimo con la población y la libertad, las ciudades hemos sido espacios de resistencia", ha clamado.

Por eso, ha puesto el foco en la necesidad de ganar las elecciones en un curso político que ha calificado de importante a nivel interno del partido, en el que quiere construir un "espacio amplio, plural y transversal, en tiempo de polarización, para conseguir un proyecto de país común".

Ha instado a reconstruir consensos, no solo locales, sino también globales, para impulsar su proyecto "progresista y soberanista" y que cree que ahora tendrán más tiempo para trabajar teniendo en cuenta que, en principio, la próxima cita electoral será en mayo de 2019.

LA MARCHA DE DOMÈNECH

En el curso político que comienza, Colau ha destacado que los comuns empiezan con una baja, la del excoordinador de CatComú, secretario general de Podem y presidente del grupo parlamentario CatECP, Xavier Domènech, que el 4 de septiembre renunció a todos sus cargos: "Una de las figuras más implicadas y de más consenso".

Colau se ha mostrado convencida de que el exlíder no ha abandonado la política para siempre: "Ha dicho, '¡Me paro aquí!' Pero no es un adiós para siempre. Estoy segura de que no tardará en volver a estar en activo".

"Xavi ha dejado sus responsabilidades y comienza un curso donde nos tenemos que reconfigurar y estos días sacaremos lecciones de las sobrecargas que había tenido Xavi", ha dicho y ha asegurado que tendrán que hacer una coordinadora más plural, coral y con más caras.