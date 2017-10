Política

Colau pide un referéndum acordado: "Me he despertado triste. Pero no resignada. Ni DUI ni 155"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido diálogo y un referéndum acordado, y ha confesado: "Me he despertado triste. Pero no resignada. Ni DUI ni 155".