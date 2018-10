Colau cree que la política de ultimátums "ya no convence a nadie"

En una entrevista de 8tv recogida por Europa Press, ha asegurado que "la política de 'ahora o nunca' no ha llevado a buenos resultados" y ha resaltado que la forma de hacer política tiene que ser creíble, más allá del programa electoral que se defienda.

También ha pedido que la Generalitat gobierne y haga políticas en materia de vivienda, sanidad, educación o seguridad, "que hace demasiado tiempo que se han relegado".

Igualmente, ha indicado que son "temas de servicios públicos básicos del Estado del bienestar que no pueden esperar" y ha remarcado que no pide a nadie que renuncie a sus objetivos ni principios, pero que hace falta un gobierno.

En la misma línea, ha añadido que de los tres Governs de la Generalitat que ha conocido como alcaldesa, al actual lo ve "más débil en general" porque no tiene propuestas claras, según ella.

Asimismo, ha criticado al conseller de Interior, Miquel Buch, por decir que no hacen falta más Mossos d'Esquadra en el distrito barcelonés de Ciutat Vella y afirmar que el sábado no hubo cargas policiales en las manifestaciones del centro de Barcelona: "Hay un principio como de negación de la realidad que no ayuda".