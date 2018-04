Colau asegura que "no hay violencia" sino "algún incidente aislado" por los CDR en Cataluña y rechaza la judicialización

En una entrevista en Antena3 recogida por Europa Press, Colau respondía así sobre las protestas organizadas por los autodenominados Comités en Defensa de la República (CDR), que vienen protagonizando cortes de carreteras y vías dentro en distintos puntos de Cataluña y que según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, podrían estar cometiendo "delitos de rebelión, malversación y otros delitos contra el orden público".

"Creo que la judicialización se ha visto que ha sido un fracaso y que nos ha llevado a complicar la situación, no a resolverla. Mientras estén actuando fiscales y jueces y no políticos la situación no se va a arreglar y los hechos nos dan la razón mes tras mes", ha señalado Colau.

En su opinión, "hay que mirar la causa de las protestas, que hasta ahora han sido pacíficas" y evitar crear "alarma social con algo que hasta ahora, no ha sucedido". "Ha habido algún incidente aislado como ha pasado en muchas otras protestas a lo largo de la historia de la democracia, pero no es verdad que haya violencia en las calles", ha sentenciado.

La alcaldesa de la capital catalana ha dicho que en cualquier caso, no comparte "la estrategia de los CDR" porque en su opinión, "para defender los intereses de Cataluña, dañar su imagen y no facilitar su funcionamiento" es "una forma de autoboicot" y "no sólo por el turismo, sino por el día a día de la gente y la economía".

"No entiendo políticamente cuál es la estrategia y no lo comparto en absoluto, soy muy crítica; pero no hablo de violencia porque en las calles de Barcelona y Cataluña no hay violencia. Con la situación que hay ahora mismo, es lógico que haya protestas, con la Generalitat intervenida desde hace meses, gente en prisión, hay una situación de anomalía absoluta y si no se resuelve, es lógico que haya protestas ciudadanas como pasa en cualquier democracia", ha añadido.

Para Colau, la solución pasa por dejar de "hablar en negativo" y plantear "qué puede ceder cada uno" para "empezar a construir lugares de encuentro". "Todo el mundo tiene que ceder un poco y todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo para hablar de soluciones y no de aquello que nos bloquea", ha comentado.

En esta línea, ha afirmado que la situación actual de Cataluña "no la desea nadie" porque "está llena de anomalías y situaciones de excepción". "El 155 tiene que acabar y se tiene que recuperar la Generalitat y ahí todo el mundo tiene que poner de su parte. El PSC tiene que dejar de avalar esta situación y los partidos independentistas, que han ganado las elecciones, tienen que hacer una propuesta realista, viable de gobierno para que se pueda acabar con el 155", ha señalado.