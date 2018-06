Colau pide a Torra un referéndum pactado y renunciar explícitamente a la unilateralidad

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido este miércoles al Govern de Quim Torra renunciar explícitamente a la unilateralidad y a posiciones de máximos y buscar grandes consensos en Cataluña, que cree que pasan por un referéndum pactado, algo que Torra propondrá al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, en su reunión del 9 de julio.

En una conversación con el periodista Iñaki Gabilondo organizada por 'Ràdio Barcelona' de la 'Cadena Ser', ha apostado por crear una mesa de diálogo en Cataluña de la que surjan grandes consensos de los que nadie se sienta excluido, como cree que ha ocurrido con las posiciones unilaterales, vía que considera que ha fracasado.

Ha admitido que acordar un referéndum no será sencillo, pero que abrir una vía de diálogo se ha facilitado tras haber echado al PP del Gobierno central, que "se negaba a hablar de nada y sólo respondía con jueces y policías", generando la visión de estar entre la espada y la pared.

"Hay que estar dispuestos a hablar y a que se aprenda de los errores del pasado", y ha sostenido que Cataluña debe tener un encaje dentro de España y que hay que hacer una propuesta en este sentido desde el diálogo y el pacto, y ha avisado de que no habrá solución hasta que los políticos no digan lo mismo en público que en privado.

Ha señalado que la situación política ha generado tensión social --Gabilondo cree que ha crecido tanto la hispanofobia como la catalanofobia--, pero que no es irreparable, algo que se ha evidenciado con el acuerdo para echar al PP del Gobierno central, y ha pedido a las fuerzas de izquierdas que busquen también otros acuerdos de la política cotidiana.

Después de que Gabilondo haya sostenido que el independentismo se ha situado más a la derecha, Colau ha pedido a ERC y la CUP reflexionar, y ha dicho que han estado supeditados a la antigua CDC y después al PDeCAT y a JxCat, de la que ha dicho "sigue gobernando en los máximos lugares del nacionalismo conservador que estaba tocado de muerte por casos de corrupción".

SÁNCHEZ "ESTÁ TARDANDO" CON LOS PRESOS

Ha criticado que "el Gobierno de Sánchez está tardando en acercar a los presos políticos a Cataluña", y ha dicho que es hora de que lo lleve a cabo y se posicione defendiendo que el asunto salga del terreno judicial, y que, según como acabe este proceso, Europa lo va a acabar tumbando, en sus palabras.

Colau ha insistido en que la judicialización complica el contexto y altera el diálogo y la normalidad institucional, por lo que ha pedido la libertad de los soberanistas presos y que luego respondan por sus actos, "pero tienen que responder sobre todo políticamente, no judicialmente", y Gabilondo ha compartido que no deberían estar en la cárcel.

Preguntada por los soberanistas en el extranjero, ha defendido que se les puede llamar exiliados porque están fuera por motivos políticos y, al expresidente del Govern Carles Puigdemont, le ha pedido defender sus derechos pero ser realista, porque "insistir en ideas que están fuera de la realidad como un Consejo de la República en Europa lo que hace es complicar la situación".

Ha admitido que, en momentos de polarización, no decantarse por ninguna de las dos posiciones "no es lo más sexy del mundo", por lo que seguramente esta postura tendrá consecuencias electorales a su espacio político, aunque ha garantizado que está orgullosa de haber mantenido la equidistancia si significa ser honesto y no comprar la unilateralidad ni la represión autoritaria, según ella.

POLÍTICA MUNICIPAL

Ha criticado que el tacticismo y electoralismo ha afectado a iniciativas como la funeraria pública y el tranvía --por las que ha criticado al PSC en el primer caso y a ERC en el segundo-- y, sobre movilidad, ha avanzado que pronto terminará la moratoria por la que las bicicletas pueden circular por las aceras, dado que dispondrán de una red de carriles bici suficiente.

Preguntada por los 'narcopisos' en el Raval, ha pedido no criminalizar ni estigmatizar el barrio y ha advertido de que el problema está muy relacionado con la especulación y los pisos vacíos, ante lo que ha pedido al presidente del Gobierno central "valentía" ante bancos y fondos de inversión que han recibido dinero público a cambio de nada, según ella.

Sobre la obligación de los promotores de vivienda a destinar el 30% a pisos protegidos, ha dicho que la administración deben promoverlos pero que el sector privado se debe corresponsabilizar: "Salimos de la burbuja inmobiliaria, no nos pueden tratar de tontos. No es verdad que la libertad absoluta del mercado para que construya y ponga los precios que quiera no es bueno para la economía ni garantiza la vivienda".