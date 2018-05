Colau acusa a Rivera de "pirómano" por "aumentar permanentemente el conflicto" en Cataluña

Colau se ha expresado así a través de su cuenta de Twitter, después de que el líder de la formación naranja compartiese dos fotografías en las que podía apreciarse cruces amarillas en la playa de Canet de Mar y lápidas en el Cementerio Nacional de Arlington (Washington). "Nacionalismo y patriotismo. (Indecencia y decencia)", era el mensaje que acompañaba a las imágenes.

Un grupo de personas arrancó este lunes decenas de las cruces amarillas que se encontraban clavadas en la arena, lo que provocó un enfrentamiento que acabó con tres heridos leves. En las cruces podían leerse palabras como "Democracia" y "Libertad", simbolizando la muerte de estos conceptos.

"A mi una playa con cruces amarillas no me gusta. Pero tu tuit me gusta mucho menos Albert Rivera. Das miedo, buscas aumentar permanentemente el conflicto. Necesitamos empatía y soluciones, no pirómanos", le ha reprochado la alcaldesa.