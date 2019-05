Colau exige a Maragall que no se apropie del 1-O y avisa de que no aceptarán lecciones

La alcaldesa de Barcelona y candidata a la reelección por BComú, Ada Colau, ha exigido este viernes al alcaldable de ERC, Ernest Maragall, que no se apropie del 1-O, y ha avisado de que los comuns no aceptarán "ninguna lección de respuesta democrática y antirepresiva".

Ha dicho que el 1-O defendieron escuelas, que no fueron de ningún partido sino de la gente, y que los de izquierdas lo que deben hacer es no apropiarse de esa movilización, sino cuidarla: "No creo que se tenga que utilizar para después intentar provocar pelas entre partidos de izquierda", ha dicho ante unas 200 personas en el Ateneu Gracienc, que se ha quedado pequeño, con gente a las puertas.

Ha pedido trabajar por que las movilizaciones democráticas permitan avanzar en la unidad de las fuerzas progresistas, ha dicho junto al teniente de alcalde y diputado en el Congreso electo, Jaume Asens; al economista Arcadi Oliveres, y a la activista feminista y LGTBI Monica Benicio, pareja de la también activista brasileña Marielle Franco cuando fue asesinada.

Colau ha criticado que Maragall les acuse de ser ambiguos en este debate pero que ERC gobierne con la antigua CDC en la Generalitat pero no lo haya hecho en Barcelona con su equipo, que ha sido el más progresista y republicano, según ella: "Que en un momento como este se busquen diferencias entre partidos de izquierda no es bueno".

"En un momento tan difícil, de excepcionalidad, de judicialización, hace falta más mirada larga y generosa que nunca", ha defendido Colau, por lo que ha criticado que en campaña haya fuerzas progresistas que buscan división entre ellas, y ha resaltado que no sólo participaron el 1-O, sino que después se personaron en la causa contra la actuación policial.

"Más allá del debate sobre la independencia, siempre hemos querido dejar muy claro que antes que nada somos demócratas" y que los derechos fundamentales no se negocian, algo que también defendían cuando se vulneraban con el colectivo independentista y ante la acampada del 15M cuando la desalojó CDC, ha dicho Colau.

Ha defendido que ahora empieza una nueva etapa, con Asens y también el teniente de alcalde Gerardo Pisarello en el Congreso --Pisarello en la Mesa--, y ha defendido que se abre "un camino de diálogo y de esperanza con el que se puede dejar atrás la crispación".

ASENS TAMBIÉN CRITICA A ERC

Sobre democracia y combatir movimientos vinculados con el franquismo, Asens ha dicho: "ERC no ha hecho ahí donde gobierna ni una cuarta parte de lo que hemos hecho nosotros", y que ha tenido que llegar el Gobierno de Colau para romper con complicidades con el franquismo y con la continuidad con la dictadura.

Ha insistido en derogar la conocida como ley mordaza y en modificar el Código Penal para clarificar los conceptos de rebelión y sedición, "para vetar las interpretaciones" que distan del concepto en el que pensaba el Congreso al aprobarlo, ha dicho.

Así, ha reiterado su propuesta de "reformar el Código Penal para conseguir la libertad de los presos políticos", manteniendo de nuevo un debate en el Congreso para volver a abordar estos conceptos y clarificarlos.

DEMOCRACIA EN EL MUNDO

Benicio, con una camiseta con la pregunta en inglés de quién mató a la activista, ha advertido: "Mientras no se responda quién mató a Marielle, no habrá democracia en Brasil", porque si los ciudadanos no se indignan ante un asesinato como el suyo, no pueden decir que están del lado de la democracia, según ella.

Oliveres ha criticado las desigualdades de distribución de la riqueza a nivel mundial y ha avisado de que se están generando más dificultades para las futuras generaciones, tras lo que ha advertido de que la democracia es muy débil, y que cada vez a peor, según él.

POLÍTICAS DE VIVIENDA

Una asistente ha interrumpido la intervención de Asens para criticar los desahucios abiertos, y otra ha seguido para explicar su situación y la de vecinos que han sido desahuciados en el barrio de Gràcia, ante lo que Colau ha defendido que nadie ha hecho más que su Gobierno en el derecho a la vivienda y ha dicho de intervenciones como esta: "No nos incomoda, todo lo contrario".

Ha garantizado que nadie les exige más sobre vivienda que ellos mismos: "Hemos hecho todo lo que se nos ha ocurrido", creando una unidad específica contra los desahucios, promoviendo la vivienda social e impulsando la obligación de que las nuevas grandes promociones destinen el 30% a vivienda social.